Del chándal a looks de impacto: así han llegado Oprah Winfrey y las Kardashian a Venecia para la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Venecia se ha convertido en el epicentro del glamour internacional con la esperadísima boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. A orillas del Gran Canal y entre paseos en lujosos taxis acuáticos, las celebrities más influyentes del mundo han comenzado a desfilar por la ciudad italiana con estilismos que anticipan que este enlace será mucho más que una ceremonia: será un desfile de moda en toda regla.

Y por supuesto, todas las miradas han terminado posándose en la protagonista de esta historia: Lauren Sánchez. Para la fiesta de preboda, la prometida del magnate ha elegido una auténtica joya de archivo: un vestido vintage de Alexander McQueen, perteneciente a la colección “Irene” de primavera-verano 2003. Una elección exquisita que mezcla historia de la moda, elegancia atemporal y un claro mensaje de estilo: la moda será protagonista en cada paso hacia el altar.

Los looks de la llegada de las celebrities a Venecia para la gran boda

Entre las primeras en llegar, Oprah Winfrey ha apostado por un look relajado pero elegante, con un conjunto blanco de inspiración minimalista, gafas de sol XL y un bolso tipo shopper en tonos neutros. Cómoda pero impecable, ha demostrado que el effortless chic es también apto para eventos de alto voltaje.

Oprah Winfrey. Gtres

Pero si alguien ha acaparado flashes desde que pisó Venecia han sido las Kardashian. La primera en ser fotografiada ha sido Kris Jenner, con un vestido largo negro con transparencias, volantes y mangas largas, en clave dramática total. A su lado, Kim Kardashian ha arrasado con un conjunto de top bandeau y falda lápiz ajustada en negro con chaqueta a juego de Balenciaga, demostrando que el “total black” puede ser tan sofisticado como sensual. Por su parte, otra de las hermanas ha optado por un vestido ajustado de leopardo que ha puesto el toque salvaje y sexy al desembarco familiar.

Las Kardashian en Venecia. Gtres

Este despliegue de looks no solo anticipa una de las bodas más mediáticas del año, sino que confirma que en Venecia, este verano, no solo navegan góndolas… también lo hace el glamour.