Álvaro de Luna sentencia a Laura Escanes en su última canción: "No podía darle un papel tan importante a tan mala actriz"

Álvaro de Luna ha vuelto a cargar contra Laura Escanes en su última canción, "Desconocidos". Siguiendo con la misma tónica que "Suerte", el single que publicó a mediados de enero dedicado exclusivamente a la influencer, el sevillana ha sentenciado de nuevo a la que fue su pareja en 2023.

"Por encontrarme contigo me perdí en el camino", "si te cruzo, voy a hacer que ni te conocí", "ya no extraño tu mirada", "no podía darle un papel tan importante a tan mala actriz" o "y yo que pensaba que era la correcta, o estoy puesto para ti ni para tus indirectas, con gafas de sol, huyendo de la prensa, yo sigo a lo mío, no estoy para esa mierda", son algunos de los versos del último lanzamiento de Álvaro de Luna contra Laura Escanes en "Desconocidos".

La contundente respuesta de Laura Escanes a la última canción de Álvaro de Luna Instagram

Como era de esperar, la reacción de la influencer no se ha hecho de esperar y, nada más salir el single, compartió en su perfil de Instagram el siguiente fragmento de la canción "Karma" de Taylor Swift: "Porque el karma es mi novio, el karma es un dios, el karma es la brisa en mi cabello el fin de semana. El karma es un pensamiento relajante. ¿No te da envidia que para ti no lo sea?".

Casualmente, esta noche ambos aparecerán en "El Desafío". El programa que se emite se grabó hace un año, justo cuando estaban en su mejor momento sentimental. Laura Escanes ejercerá de jurado y el artista se unirá como invitado al desafío de Adrián Lastra. ¿Les removerá a alguno de los dos verse de nuevo juntos y enamorados en televisión?