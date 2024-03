Álvaro de Luna confirma que viene otra canción sobre su historia con Laura Escanes

Cadena Dial volvió a reunir en Tenerife a lo más granado de la música en español en una nueva edición de los Premios Dial, que se celebró este jueves 14 de marzo en el Recinto Ferial de Santa Cruz. David Bisbal, Ana Guerra, Luis Fonsi, Prince Royce, Malú o Rozálen fueron solo unos pocos de los muchos rostros destacados que pusieron nombre propio al talento, durante una velada amenizada por Blas Cantó y Edurne, los presentadores de la gala.

Otro de los que no se quiso perder esta importante cita musical fue Álvaro de Luna. El cantante cosecha un éxito tras otro, y algunos de sus últimos temas, como "Desconocidos" o "Suerte ;)", han dado mucho que hablar no solo a nivel musical. Algunas de sus estrofas llevaron a muchos a pensar que los temas podrían estar dedicados a Laura Escanes, puesto que se publicaron poco después de su ruptura e incluyen versos como "Cansado de tus mentiras y lo que inventas".

Álvaro de Luna en los Premios Dial Tenerife Gtres

Ahora, ha sido el propio artista quien ha confirmado que esas canciones representan las fases por las que, bajo su punto de vista, todo el mundo pasa tras una ruptura. "No lo había explicado, pero estas últimas canciones forman parte de un EP. Son tres canciones que destacan tres momentos por los que todo el mundo pasa después de dejarlo con alguien: pura ira del principio, cuando aceptas que las cosas se han terminado y la superación del duelo", comentó de Luna sobre la alfombra verde de los Premios Dial Tenerife.

Álvaro de Luna junto a Nía en los Premios Dial Tenerife Gtres

De este modo, el cantante avisa de que todavía queda otro tema por sacar, aunque su contenido será mucho más amable que el de los anteriores. Además, también aclaró que, aunque su historia con Laura Escanes le ha inspirado a escribir esas canciones, no están basadas solo en su relación con la influencer: "No se escriben canciones sobre una única historia. Cuando una historia te lleva a un sentimiento usas también cosas de otras historias que también te han llevado a ese sentimiento de dolor o de pena".

En una reciente entrevista con LA RAZÓN, de Luna indicó que todas sus canciones hablaban de sus propias experiencias, aunque en ese momento prefirió no ahondar en los detalles que le llevaron a crear "Suerte ;)": "No me gusta explicar las letras de mis canciones para que cada uno piense lo que quiera. Además, tampoco quiero hablar de mis relaciones (...) Todos hemos tenido alguna relación tóxica, y yo he aprendido lo que sí quiero: que sea una persona educada y me haga reír, como mínimo. Todo lo bueno que venga a partir de eso, bienvenido sea".