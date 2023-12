8 prendas de Asos, Bershka y Bimba y Lola con las que deslumbrar en Nochebuena

Estamos a una semana y pocos días para la cena de Nochebuena y el día de Navidad para disfrutar del tiempo con nuestras familias y amigos. Pero, un detalle que nos está quitando el sueño es el de encontrar la prenda definitiva para convertirnos en la invitada (o anfitriona) mejor vestida de este año. Pues bien, en muchas ocasiones recurrimos de los modelitos estrella de nuestro armario para estar seguras y confiadas de nuestro look navideño. Sin embargo, este año es distinto porque muchas de nosotras no nos hemos podido resistir a las novedades de fiesta de Bimba y Lola, Bershka y Asos. Y es que cuando pensábamos que no nos debíamos preocupar más por cómo ir vestidas a una de las cenas más especiales de la temporada, estas marcas han lanzado diseños de infarto. Porque para esta ocasión todas las prendas son correctas: vestidos en todos sus largos, monos ajustados o la combinación de top y pantalones que nunca falla.

Como expertas en moda, sabemos que es tedioso el proceso de ir tienda tras tienda (o web tras web) sin encontrar el look perfecto que nos sienta bien o que no tiene el estilo que buscamos. Y es por ello que ya nos hemos encargado nosotras de hacerte el trabajo de investigación. Así que, atención. Querida lectora, en Bimba y Lola vas a encontrar los diseños más exclusivos para acertar seguro. Desde el mítico vestido negro con brillos hasta la falda maxi plisada en color dorado, pasando por el vestido nude con efecto fruncido. Sin ninguna duda se tratan de tres piezas atemporales que nunca pasarán de moda, porque forman parte de un fondo de armario socorrido. Y si lo que buscas son prendas que definan a la perfección la época más festiva, debes confiar en los esenciales de Bershka: body metalizado, jeansde brillos y minifalda de volantes. Y es que pasamos de un estilismo súper elegante a otro con vibras de disco al completo. Pues si lo que más te gusta es esta estética, sigue leyendo. De la misma manera ha ocurrido con Asos, ya que nos hemos enamorado del minivestido de brilli brilli con lazada en la espalda y del más sexy con transparencias.

Vestido negro con brillos, de Bimba y Lola (75 euros)

Vestido nude fruncido, de Bimba y Lola (93 euros)

Falda plisada en dorado, de Bimba y Lola (101 euros)

Body metalizado, de Bershka (16 euros)

Jeans de brillos, de Bershka (46 euros)

Minifalda de volantes, de Bershka (20 euros)

Vestido transparente, de Asos (90 euros)

Vestido de lentejuelas, de Asos (55 euros)

En definitiva, debes ir preparando tu cesta de la compra para hacerte con estos vestidos, tops, faldas y pantalones súper adecuados para la cena de Nochebuena. Además, es una buena compra, pues todas estas prendas son perfectas para tu próximo evento o fiesta.