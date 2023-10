María Fernández-Rubíes apuesta por un bolso plateado para darle un toque especial y en tendencia a sus looks monocromáticos

El pleno puente y con unas temperaturas más propias del verano que del otoño, María Fernández-Rubíes nos muestra a través de sus redes sociales un look muy básico, elegante y sofisticado que podríamos usar tanto para el día a día como para una noche de fiesta con amigas, como ha sido el caso de ella. La joven, que tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y con ese toque en tendencia, es toda una inspiración para muchas de sus seguidoras, quienes siguen sus pasos y buscan en ella una referencia de clase y estilo a la hora escoger sus propios looks para ocasiones especiales o para el día a día. Este verano nos ha dejado looks de lo más icónicos, como por ejemplo el vestido blanco de estilo 'preppy' que María Fernández-Rubíes lucía para la despedida de soltera de su compañera de profesión y amiga Marta Pombo, un modelo con mucho vuelo, de tirantes y ceñido en el pecho que combinaba con unas botas muy altas negras de estilo 'cowboy', una apuesta segura ya que este calzado sigue en tendencia otra temporada más. En el día de ayer, la influencer nos mostraba en sus redes sociales un look que no había sacado todavía en redes, y es que ella es una gran amante de los 'total looks', es decir, looks monocromáticos en tonos neutros, sobre todo para ocasiones más especiales como una cena con amigas. En esta ocasión, apostaba por el 'total black' compuesto por unos shorts y camiseta básica de tirantes muy ceñida. Como toque final y la joya de la corona, un bolso de flecos metalizado de correa ancha.

Sin embargo, para el día a día, María Fernández-Rubíes prefiere lucir prendas más sencillas y cómodas, como por ejemplo el mono de lino beige que lucía hace unos meses, una apuesta segura para aquellos días que no sepamos qué ponernos, ya que nos salva de cualquier apuro al ser una prenda única. No es la primera vez que la joven luce un vestido o un 'total look' en negro, pues si echamos un vistazo a sus redes sociales, este tono, además de ser muy favorecedor y elegante, es uno de los más recurrentes por María Fernández-Rubíes a la hora de vestir. Hace unos meses lucía un vestido 'cut out' que María Fernández-Rubíes combinaba con unas botas cowboy también en tono neutro y que, como en el día de ayer, el toque de color residía en el bolso, en esta ocasión, verde flúor. Ella, que es una gran amante de las tendencias, sabe que el metalizado será el tono estrella de la temporada y, por tanto, apostaba por un bolso en plata para darle ese toque de color al 'total black' tan elegante que mostraba en sus redes sociales.

Miss M Mini de cuero metalizado, de Maje (315 €)

Bolso Miss M cuero metalizado Maje

Se trata de un look muy básico y elegante cuyo toque especial se lo da el bolso plateado