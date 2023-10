Laura Escanes se ha enamorado de los vaqueros más anchos con brillos de Zara para salir de fiesta

Todo el mundo hablando de la ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna, pero nosotras venimos a hablar de los vaqueros de brillos de la influencer para salir de fiesta. Afortunada en el trabajo, desafortunada en el amor dicen. Pero Laura Escanes es toda una mujer empoderada, que hoy estrena programa en la televisión catalana, y que además, tiene el amor de su hija y el suyo propio, no le hace falta ningún hombre. Y más si es para aprovecharse de su fama, como parece que ha pasado con el cantante sevillano. Y es que Laura es mucha Laura, y lo ha vuelto a demostrar en el cumpleaños de Marta Díaz, pese no a estar en su mejor momento, no ha querido dejar de apoyar a una amiga. Y con eso, a nosotras ya nos ha ganado. Igual que con sus jeans de brillos de Zara que necesitamos para salir de fiesta este fin de semana.

Tenemos muchas pruebas, y pocas dudas, de que los pantalones de fiesta de este otoño, son todos los vaqueros de brillos de Zara. Los hemos visto a Vicky Martín Berrocal, a Amelia Bono y ahora también a Laura Escanes que los ha combinado con el top a juego. Porque no hay nada más cómodo para salir de fiesta que unos jeans, pero estos de nueva colección de la marca de Inditex, además tiene el toque más glamuroso con los brillos. Es decir, son los pantalones pensados para todas las fiestas que tenemos por delante, incluso para Navidad como el vestido rojo de Rocío Osorno.

Laura Escanes en la fiesta de Marta Díaz. @lauraescanes

Jeans TRF super wide leg brillos, de Zara (59,95 euros)

Jeans de brillos. Zara

Unos jeans de tiro bajo que no le pueden sentar mejor a Laura Escanes y que son perfectos para salir de fiesta en todo el invierno que nos viene por delante.