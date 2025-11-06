Laura Escanes vive la noche más emocionante con Rosalía en Barcelona y apuesta por el denim más sencillo (y favorecedor) que vuelve a ser tendencia

La noche de Barcelona tuvo algo casi místico. Rosalía presentó LUX, su nuevo trabajo, en una listening party silenciosa e inmersiva dentro de la Sala Oval del MNAC. Un espacio monumental, música en reverberación envolvente y un escenario acolchado en el que la artista se tumbó y escuchó como una invitada más. Sin móviles, sin distracciones, sin espectáculo… solo la música y la experiencia. Entre los asistentes, rostros conocidos que no quisieron perderse uno de esos momentos que se cuentan —y se recuerdan— durante años. Y entre ellos, Laura Escanes, que vivió la noche visiblemente emocionada.

Un look fiel a su estilo: sencillo, real y nada impostado

Laura Escanes compartió una imagen radiante, dejando claro que estaba viviendo uno de esos instantes que tocan. Para la ocasión, eligió una camisa denim en un tono oscuro, ligeramente entallada y con costuras marcadas que dan estructura sin caer en la rigidez. Una pieza que funciona como un básico actualizado: versátil, fácil, favorecedora… y sobre todo, muy “ella”.

El look de Laura. Instagram @lauraescanes

La combinó con pantalones oscuros de corte recto, que estilizan la figura y alargan visualmente la pierna sin necesidad de tacones. Una elección práctica pero totalmente acertada para un evento donde el confort y la naturalidad se convirtieron en parte de la estética.

El secreto está en cómo se lleva

Lo interesante del look de Laura no es solo la elección de prendas, sino cómo las lleva: sin pretensión, con movimiento, con esa actitud relajada que habla de seguridad y disfrute. Su melena suelta y lisa multiplica esa sensación de frescura.

En cuanto a accesorios, se decantó por joyería dorada minimalista —anillos y pendientes pequeños— y un bolso de mano en negro. Nada que compita, todo suma.

Un estilismo que encaja con la experiencia LUX

En un evento donde Rosalía invitaba a sentir antes que mirar, la estética buscaba lo íntimo, lo cercano y lo esencial. El look de Laura se alineó perfectamente con ese mensaje: cero excesos, cero artificio, solo presencia y emoción.

Y eso se nota en la imagen que compartió: sonrisa abierta, cuerpo en movimiento, la frase “Qué heavy, Rosalía t’estimo” (Rosalía te quiero) escrita desde la euforia del momento.