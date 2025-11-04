6 blazers de Zara, Mango y Sfera para empezar noviembre como las que mejor visten

Con las temperaturas cayendo por debajo de los 15 grados esta semana, solo podemos pensar en una cosa: vestirnos con capas, muchas capas, con el único objetivo de soportar los primeros días de frío sin renegar a marcar estilo allá donde vayamos. ¿Y qué mejor compañera fashion para cumplir este propósito que un armario repleto de blazers? La verdad, es que a nosotras no se nos puede ocurrir una mejor idea.

Y es que cuando pensamos en crear el outfit perfecto para ir a la oficina durante el mes de noviembre solo se nos vienen a la cabeza ideas de estilismos en los que las blazers son las protagonistas indiscutibles, de corte oversize o entallado, con detalles joya o líneas minimalistas, en acabados de ante o terciopelo, no importa,