Tendencias oficina
6 blazers de Zara, Mango y Sfera para empezar noviembre como las que mejor visten
Si hay una prenda a la que las mujeres elegantes recurren para elevar sus looks de oficina en los meses fríos esa es sin duda, una americana. Con esta selección, tu armario otoñal estará listo para deslumbrar de 8 a 8
Con las temperaturas cayendo por debajo de los 15 grados esta semana, solo podemos pensar en una cosa: vestirnos con capas, muchas capas, con el único objetivo de soportar los primeros días de frío sin renegar a marcar estilo allá donde vayamos. ¿Y qué mejor compañera fashion para cumplir este propósito que un armario repleto de blazers? La verdad, es que a nosotras no se nos puede ocurrir una mejor idea.
Y es que cuando pensamos en crear el outfit perfecto para ir a la oficina durante el mes de noviembre solo se nos vienen a la cabeza ideas de estilismos en los que las blazers son las protagonistas indiscutibles, de corte oversize o entallado, con detalles joya o líneas minimalistas, en acabados de ante o terciopelo, no importa,
✕
Accede a tu cuenta para comentar
La dimisión de Mazón
El PP no firmará otro pacto con Vox: «Si quieren ir a elecciones, que lo digan»
Juicio al fiscal general