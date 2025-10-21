Rosalía desata la locura en Madrid: el look angelical (y viral) con el que ha presentado su nuevo disco ‘LUX’ en Callao

Rosalía ha vuelto a demostrar por qué su presencia es capaz de paralizar una ciudad entera. La cantante catalana revolucionó anoche el centro de Madrid al presentar LUX, su nuevo trabajo discográfico, en una puesta en escena tan inesperada como cinematográfica: una carrera por la Gran Vía vestida de blanco, rodeada de fans y bajo una lluvia de flashes que convirtió Callao en un auténtico fenómeno colectivo.

El look celestial que simboliza su nueva era

Fiel a su estilo conceptual, Rosalía apostó por un conjunto blanco de aire victoriano, formado por una falda amplia y una camisa beige con botones, combinados con manoletinas rojas que rompían la pureza del estilismo. Pero el detalle que más comentarios ha generado fue su peinado, una especie de corona dorada que rodeaba su cabeza y que muchos interpretaron como un halo angelical, símbolo de la luz y del renacimiento que representa esta nueva etapa musical, para seguir con la estética religiosa del disco.

La artista completó su look con unas uñas “de lux”, como ella misma definió en su directo de TikTok, y un maquillaje natural que dejaba todo el protagonismo a su melena y al mensaje visual de su aparición.

Una noche de locura en el corazón de Madrid

Todo comenzó alrededor de las 20:45 horas, cuando Rosalía citó a sus seguidores en un directo a través de TikTok. Entre nervios y emoción, la artista se mostró vistiéndose junto a su equipo, preparando el gran anuncio. Minutos después, abandonó su hotel vestida completamente de blanco y se subió a un taxi rumbo a Callao, donde miles de fans la esperaban desde hacía más de media hora.

Ya pasadas las 22:00, reapareció en un Nissan GTR blanco, conduciendo ella misma, con un rosario colgado del retrovisor y un cigarro en la mano, un gesto que no pasó desapercibido y que incluso provocó que TikTok interrumpiera la emisión por “infringir las normas de comunidad”. La artista continuó entonces el directo desde Instagram, mostrando su frustración al descubrir que en Times Square (Nueva York) se había filtrado la fecha de lanzamiento antes de su anuncio oficial en Madrid. “¿Qué es esto, tío?”, exclamó visiblemente molesta.

El anuncio que paralizó Callao

Poco después, Rosalía apareció corriendo por la Gran Vía mientras las pantallas de Callao proyectaban la portada de LUX y la fecha de estreno: 7 de noviembre. El momento desató la locura entre los seguidores, que corrieron tras ella en una escena que muchos ya describen como “histórica”. Minutos más tarde, la artista saludó desde una ventana del hotel Vincci Capitol, con vistas a la calle Jacometrezo, cerrando así una noche que quedará grabada en la memoria colectiva de Madrid. ¿Iba a salir a la calle? Lo que sabemos es que la policía de Madrid se lo desaconsejó por la manada de gente que había esperando.

“Llevo tres años esperando este día”, confesó emocionada en el directo, resumiendo la intensidad de una jornada que mezcló música, moda y pura performance.

Una Rosalía más simbólica y luminosa

Con este debut sorpresa, Rosalía marca el inicio de una nueva era en la que deja atrás la estética industrial de Motomami para abrazar una imagen más etérea, espiritual y llena de referencias visuales. Su look angelical y su puesta en escena reafirman su talento para convertir cada lanzamiento en un acontecimiento cultural.

Anoche, más que un anuncio, Rosalía firmó una declaración de intenciones: el arte puede hacerse en movimiento, y la moda —como ella— puede iluminar toda una ciudad.