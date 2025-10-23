Laura Escanes, esquiva con la prensa, y Sofía Hamela, reina del Lifestyle: los looks más espectaculares de la alfombra roja de los GenZ Awards 2025

La tercera edición de los GenZ Awards 2025, celebrada en el Teatro Príncipe Pío de Madrid, se convierte en un auténtico desfile de tendencias. Las creadoras de contenido más influyentes del país se dan cita en una gala donde la moda cobra protagonismo absoluto. Entre transparencias, satén, colores joya y siluetas de alfombra roja, las influencers españolas confirman que la Generación Z entiende de estilo —y también de actitud—.

Laura Escanes: sensualidad y elegancia con sello italiano

Laura Escanes, una de las más esperadas de la noche por ser la presentadora de la gala y por su polémico con María Pombo, eligió un diseño de Balestra para su paso por la alfombra roja. El vestido, de manga larga y estampado azul degradado, incorpora cut outs estratégicos en el abdomen y escote que realzan la figura con sofisticación. Completa el look con joyas de Viceroy y sandalias de Lodi, apostando por un estilismo moderno, elegante y con el punto de audacia que la caracteriza. Eso sí, por primera vez, Laura nos dio plantón a la prensa en un photocall y no quiso hablar con los medios. Punto muy negativo, para ella, y para la organización, que dejó mucho que desear anoche.

Laura Escanes. La Razón

Sofía Hamela: minimalismo dorado y glamour atemporal

Fiel a su estilo depurado, Sofía Hamela deslumbró con un vestido satinado en tono champán de cuello halter y caída fluida, una pieza que potencia su elegancia natural y su piel bronceada. Con melena suelta y joyas doradas, la influencer demuestra que a veces menos es más. Un look luminoso y sofisticado que la consolida como una de las prescriptoras de estilo más consistentes del panorama nacional que se llevó el premio Lifestyle de la noche, aunque para nosotras, faltó que se llevara el de GenZ del año. Así lo habíamos votado.

Sofía Hamela. La Razón

Sofía Surferss: el impacto más rompedor con Dsquared2

Recién galardonada con el premio GenZ a Viajes, Sofía Surferss firmó uno de los estilismos más arriesgados de la noche. La creadora luce un vestido negro de Dsquared2 con profundo escote halter, abertura lateral infinita y detalles de flecos, equilibrando sensualidad y fuerza. Las sandalias doradas de tiras finas elevan el look, mientras su melena lisa y maquillaje de ojos marcados refuerzan una imagen poderosa, con estilismo de Rocío Drew.

Mery Turiel y Rocío Camacho: el poder de los diseños de Vicky Martín Berrocal

La firma Victoria Colección volvió a conquistar la alfombra roja con dos de sus embajadoras más fieles.

Por un lado, Mery Turiel deslumbró con el modelo Washington, perteneciente a la cápsula de fiesta Studio: un diseño artesanal con terciopelo, crepé y tul velado, que juega con la geometría y los contrastes para lograr un efecto elegante y contemporáneo.

Por otro, Rocío Camacho apostó por un vestido de georgette azul medianoche, hecho a medida para ella. Con escote halter cruzado y falda plisada, transmite movimiento y delicadeza, reafirmando su conexión con la marca y su gusto por el lujo artesanal made in Spain.

Lola Lolita y Fabiana Sevillano: juventud y sofisticación

Las más jóvenes también brillan con fuerza. Lola Lolita optó por un vestido palabra de honor en satén nude, con cuerpo tipo corsé y falda lápiz, que resalta su silueta y aporta un aire de diva clásica. Completa el look con joyas brillantes y melena suelta con ondas suaves.

A su lado, Fabiana Sevillano lució un vestido blanco de gasa con escote palabra de honor y falda con vuelo, de inspiración diosa griega. La creadora acertó con un estilismo romántico y etéreo que respira juventud y frescura.

Fabiana Sevillano. La Razón

Marta Díaz: sensualidad y costura a medida

Entre las más elegantes de la noche, Marta Díaz apostó por la moda española con un vestido hecho a medida por Mario Salafranca, confeccionado en un tejido satinado que potencia su figura con un patrón ajustado y caída fluida. El diseño, de corte sirena y escote palabra de honor, resalta su silueta con equilibrio entre sensualidad y sofisticación. La creadora completó el look con sandalias de Guess y un beauty luminoso con melena suelta y ondas suaves, reafirmando su evolución hacia una estética más madura y refinada.

La alfombra roja de los GenZ Awards 2025 deja claro que la moda y el talento digital van de la mano. Desde el plantón de Laura Escanes a los medios, hasta la naturalidad de Sofía Hamela o el atrevimiento de Sofía Surferss, cada creadora interpreta su propio código de estilo. Una noche donde la nueva generación demuestra que el futuro del glamour español ya está aquí.