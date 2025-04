El look de aeropuerto de María Pombo para irse de despedida de soltera a Miami y no asistir al estreno del documental de Dulceida

Una vez más, ya hemos perdido la cuenta, y la verdad que ya ni nos sorprende. Y es que cada vez que Dulceida tiene un evento importante en su vida (o carrera), justamente María Pombo se va fuera de España para no asistir. Esta vez no se trata de los premios Ídolo, si no del estreno de la segunda temporada del documental de la influencer catalana. ¿Y dónde está María? Pues casualmente ayer nos explicó en sus redes sociales que se había ido a Miami de despedida de soltera de una de sus amigas.

Dulceida estrena 'Dulceida al desnudo 2+1' en Prime Video, una nueva entrega de cuatro episodios en la que abre las puertas de su vida más íntima con una premier en Madrid en la que no faltaran Lola Lolita, Marta Díaz, o incluso Belén Esteban. Pero no estará María Pombo de nuevo. Dulceida vuelve a desnudarse, esta vez más que nunca, y no solo en el cartel promocional. Prime Video estrena Dulceida al desnudo 2+1 el próximo 4 de abril, una nueva entrega que promete emocionar a sus seguidores con una mirada aún más íntima y sincera a la vida de Aida Domènech. A lo largo de cuatro episodios, la influencer comparte su reconciliación con Alba Paul, el emocionante camino hacia la maternidad, desde el tratamiento de fertilidad hasta el nacimiento de su hija Aria, y el reto de compaginar una carrera de éxito con el momento más importante de su vida personal.

El look de aeropuerto a Miami de María Pombo

Ya sabemos que María Pombo es la reina de los vaqueros, y tampoco han faltado en su look de viaje. Unos vaqueros de tiro alto en color clarito, más primaverales, y perfectos para llegar a Miami, donde la previsión meteorológica hoy es de mínima de 24 y máxima de 29 grados. Así que la influencer no va a tener nada de lluvias, ni de borras Nuria como nosotras en Madrid.

Unos vaqueros que María ha combinado con camiseta de tirantes gris, sudadera a tono a los hombros para el frío del avión, zapatillas de deporte, maxi bolso y sus gafas de ver.