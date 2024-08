Se conocen los motivos por los que Elena Tablada no es aceptada como finalista a Miss Universo

Elena Tablada se enfrentó a más de 1000 candidatas y fue elegida como una de las cien pre seleccionadas a Miss Universo representando a Cuba. Hasta el momento solo quedaba la segunda fase para saber si era elegida como una de las finalistas. Sin embargo, no ha sido así. La revista 'Semana' se ha puesto en contacto con la organización y ha revelado los verdaderos motivos: "Incompatibilidad de agenda".

Al parecer, tras llegar a las fases finales, se requería que al igual que a las demás candidatas, Tablada residiese durante más de un mes en una casa establecida en Miami para formarse y poder presentarse a la final el próximo 15 de septiembre. Una situación que la empresaria no podía compatibilizar con sus compromisos como madre. "Septiembre coincidía con el mes en el que sus hijas empiezan la etapa escolar y eso lo hacía imposible" han explicado a la revista fuentes cercanas a la organización.

Tablada, que se encuentra de vacaciones en Nueva York con su amigaRaquel Perera, ha dado sus primeras declaraciones después de conocerse esta decisión, también a la revista 'Semana': "Soy la Miss Universo de mi vida, como debería ser cada mujer", ha asegurado.

Un verano tumultuoso

Estos últimos meses han sido agitados para la diseñadora, que ha hecho frente a un largo proceso judicial con su exmarido, Javier Ungría, con el que ha batallado por la custodia de su hija en común, Camilla. Finalmente, el juez falló a favor de Tablada y es ella quien tiene la custodia completa de su hija pequeña. "Estoy muy contenta con cada punto que dictaminó la juez, pero me da mucha pena que hayamos tenido que llegar hasta un juzgado. Las cosas se pueden solucionar como personas coherentes. Me alegro de que haya sido una juez quien haya tomado esta decisión", explicó en declaraciones posteriores al programa 'Y ahora Sonsoles'.

Además, Tablada concedió una polémica entrevista en '¡De viernes!' en la que llegó a confesar que contrató a un detective privado para que siguiese los pasos de Ungría. "En esos seis días se ve cómo no hay rutinas y cómo es el nivel de vida, una calidad y estilo de vida que no es el que yo quiero para mi hija, hay que saber qué es lo mejor para un hijo y hay que ser honesto, y reconocer si no eres lo mejor para un hijo. Yo no estoy sembrando la duda sobre él, yo hice eso para que lo viera un juez y lo tuvo en cuenta para la resolución judicial. No es cierto que en el juicio no se haya hablado de lo del detective, se admitieron todas las pruebas que se admitieron, lo único que no se admitió fueron las declaraciones de los testigos, como por ejemplo los hermanos de Javier", manifestó en el plató del programa.