Javier Ungría se divierte en Ibiza con una conocida famosa tras perder el juicio contra Elena Tablada

Fue el pasado 17 de julio cuando conocíamos la noticia: Elena Tablada ganaba a Javier Ungría el juicio por la custodia de su hija pequeña. Después de casi dos años de guerra judicial por la menor, la Justicia fallaba a favor de la diseñadora.

Tras la resolución, el empresario aseguró que se encontraba "bien". "Yo me encuentro bien, bueno, me encuentro bien. Me gustaría estar mejor. No creo que nada tenga mucho que celebrar O sea, ya está. Lo importante es que esté bien ella. Y ya está", expresó ante las cámaras. Además, reveló que estaba barajando recurir la sentencia para poder disfrutar del mismo tiempo con su hija: "Yo también quiero que esté con su hermana. Pero también quiero que esté conmigo. O sea, yo no pido más días para mí. Pido los mismos días para mí. No... son... cada uno tiene su libreto".

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

Elena Tablada, en estos momentos, se encuentra al otro lado del charco disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a sus dos hijas. Después de unos años muy convulsos, por fin respira de cierta paz y tranquilidad tras su victoria en los tribunales. Mientras la diseñadora está Miami, Javier Ungría ha aprovechado para escaparse unos días a Ibiza y desconectar junto a sus amigos.

Javier Ungría y Raquel Arias en Ibiza GTRES

Allí, en la isla pitiusa, ha sido fotografiado junto a Raquel Arias, con la que ha hecho muy buenas migas. De lo más cómplices, la pareja ha decidido pasar sus vacaciones juntos en Ibiza y su relación cada vez es más estrecha.

Javier Ungría disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a Raquel Arias GTRES

"Yo siempre se lo he dicho que es guapísimo, me sorprendió mucho cuándo conocí. Pensaba que era el típico tío serio, distante, pero luego lo conocí y era otra cosa", declaró Raquel Arias sobre Ungría en uno de los últimos eventos al que asistieron juntos. "Nos vemos mucho, tomamos unos vinos, lo pasamos bien, te lo juro que me lo llevo como amigo porque ha sido un descubrimiento 10", declaró el empresario sobre la colaboradora de televisión. Y es que lo que ha unido "Supervivientes", que no lo separe nadie y, después de haber pasado los dos penurias en el reality de televisión- eso sí, en ediciones diferentes- ninguno de los dos se ha resistido a vivir unos días inolvidables en la isla, en donde seguro no les ha faltado ningún lujo de detalles.