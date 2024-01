Solo Paula Echevarría puede llevar en invierno un vestido de encaje blanco con las botas más altas de Primark

Lo sabemos, Paula Echevarría es una diosa de la moda y nos lo ha vuelto a demostrar con este look de lo más arriesgado para el último lunes de enero. Y todo eso lo tiene este estilismo de la actriz asturiana para copiarle este semana con las botas Pretty Woman de Primark o para un festival de música en primavera. Un outfit para empezar la semana en el que Paula Echevarría ha apostado por un vestido corto mega sexy de encaje blanco con un toque bohemio y unas botas mega altas de esas que siempre nos recordaran a Pretty Woman. Que los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020. Si el otro día era Sara Carbonero, hoy es Paula Echevarría la que nos lo recuerda.

Si eras de las que no se atrevía a llevar vestido blanco o de encaje en invierno, vas a cambiar de opinión cuando veas estelook de lunes de Paula Echevarría. Moda, tendencia y riesgo. Se trata del vestido 'Chantilly' de Fetiche Suances, con encajes beige, aberturas y su original falda asimétrica que la actriz asturiana ha combinado con unas botas altas negras de Primark de esas que nos encanta llevar en invierno con todos nuestros looks, ya sea con pitillo o con vestido como este.

Vestido midi Chantilly, de Fetiche Suances (rebajado a 143,40 euros)

Vestido encaje. Fetiche Suances

¿La buena noticia? Que el vestido aún está disponible y con un 40% de descuento. ¡Gracias, Paula!