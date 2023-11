El look con boina de Isabel Díaz Ayuso es perfecto para empezar diciembre dando un paseo navideño por Madrid

Isabel Díaz Ayuso es toda la inspiración para empezar diciembre este mismo viernes dando un paseo por las calles de Madrid a menos de un mes para Navidad. Madrid respira ya Navidad y lo ha querido vivir en primer persona. La presidenta madrileña ha paseado este domingo por la mañana por la Plaza Mayor junto a Núñez Feijóo como dos turistas más para disfrutar de los mercadillos navideños de la capital. Y ese plan no nos puede gustar más para empezar diciembre este viernes copiándole el look a Isabel Díaz Ayuso con la boina más estilosa y perfecta para los días de frío. La serie Emily in Paris volvió a poner en el foco de mira uno de los gorros más cool del invierno, que regresa para reinventarse en estampados, tejidos y posiciones y Ayuso nos da una lección de como lucirlo.

Lilly Collins ha conseguido recuperar varias tendencias parisinas gracias a su papel en la serie Emily in París, y entra ellas, una de las piezas claves del chic francés: la boina. Este accesorio destaca por ser la estrella del street style de Paris, donde las expertas en moda se llevan este gorro a su terreno más personal y lo combinan con outfits que acumulan las tendencias de la temporada y Isabel Díaz Ayuso se atreve a llevarla por las calles de Madrid con el máximo estilo.

Una boina que Isabel Díaz Ayuso ha combinado con una gabardina de piel marrón, muy del estilo del último look que le vimos a la Reina Letizia la semana pasada en La Rioja. Aunque eso sí, debajo de la gabardina de piel, Ayuso ha optado por un jersey de cuello alto para sobrellevar estas bajas temperaturas de Madrid.