De Isabel Díaz Ayuso a Carmen Lomana, los mejores looks de la celebración de nuestro 25 aniversario

Una fiesta por todo lo alto necesita unos looks de altura, y eso es lo que nos han dejado las invitadas al 25 aniversario de La Razón. Porque sí, este año nuestra cabecera esta de aniversario y esta noche lo hemos celebrado en la sede. Un acto que han presidido los Reyes, y en el que la Reina Letizia ha vuelto a brillar con toda su elegancia. Pero no solo la Reina, también Isabel Díaz Ayuso o Carmen Lomana, porque nuestro aniversario ha sido una mezcla de todos los personajes que han marcado las páginas de nuestro diario en estos veinticinco años. Y tampoco podían faltar Nuria Roca, Agatha Ruíz de la Prada, Susanna Griso, Mónica Carillo, María Patiño o Belén Esteban que hasta se hizo una foto con la Reina Letizia.

Sus Majestades los Reyes ya estuvieron presentes en el XX aniversario del diario, y hoy han vuelto a estar a nuestro lado. El 5 de noviembre se cumplió un cuarto de siglo desde que apareció el primer número de La Razón, desde entonces han visto la luz cerca de 9.130, diarios. Y entra muchoslooks como los de Carmen Lomana o Isabel Díaz Ayuso, nosotras no hemos podido dejar de analizar el look de la Reina Letizia con el que nos ha enamorado a todos. Desde su nacimiento, la sede del diario ha sido el epicentro del pensamiento y las ideas, sin olvidar los premios a los mejores en los más distintos ámbitos, los foros y mesas redondas. La Razón, ha pretendido convertirse en un punto de encuentro de las principales personalidades del mundo de la política, la cultura, la economía, la salud. En ser un altavoz de ideas y proyectos, un laboratorio de opinión y el lugar en el que nace el pensamiento. Por eso, ya casi desde sus inicios se creó el ciclo "La Razón de...", por el que han pasado líderes de toda ideología, empresarios o personajes de actualidad.

Aquí os traemos un repaso de esta noche de celebración de los 25 años de La Razón.

Susanna Griso con traje satinado en azul

Carmen Lomana con vestido palabra de honor con mucho vuelo y un espectacular collar

Nuria Roca con traje con estampado floral

Ágatha Ruiz de la Prada con vestido rojo y dorado

Grace Villarreal y Melissa Villarreal con looks muy en tendencia

Isabel Díaz Ayuso con vestido verde y abrigo de terciopelo

Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano y Chelo García-Cortés revolucionando la alfombra roja con su estilo tan propio

Una noche de celebración inolvidable que nos ha dejado grandes momentos para la historia, como la fotografía de Belén Esteban y la Reina Letizia que ha revolucionado las redes sociales.