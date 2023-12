El look de brillos (y peludito) de Lydia Lozano para celebrar su cumpleaños es el que nuestras madres llevarán en Nochevieja

Lydia Lozano cumplía este martes 63 años, y no ha querido dejar de celebrarlo con una cena rodeada de familiares y amigos en Madrid. Desde el juez Santiago Pedraz y Elena Hormigos, Pilar Vidal y Alejandro Abad, eso sí, ningún compañero de 'Sálvame' o 'Sálvese quien pueda'. La colaboradora, que hace unos días debutaba en 'Mañaneros' en La1, tenía mucho que celebrar en esta nueva etapa de su vida fuera de Telecinco. Y como siempre, Lydia Lozano no ha dejado a nadie indiferente con su estilismo haciendo gala de su estilo tan propio. Un look de lo más navideño con lentejuelas y un abrigo de pelo tan tendencia de nuevo este invierno 2024, que seguro que nuestras madres le quieren copiar en Nochevieja. Eso sí, con un todo al azul que tanto favorece a la canaria.

Un vestido de corte caftán de bajo asimétrico de esos que tanto le gustan a Lydia Lozano con lentejuelas azules, a juego con un abrigo midi de pelo, también en un tono azul más eléctrico. Una tendencia de las lentejuelas que no solo la decimos nosotras, las pasarelas y influencers como Rocío Osorno, si no que ha sido confirmada por la plataforma Lyst, en su último informe.

El look de Lydia Lozano. Gtres

Un estilismo que Lydia Lozano ha completado con unos zapatos de estilo Cenicienta, transparentes y con brillos, que ha combinado con un bolso de estilo bandolera con cuadros azules y negros.