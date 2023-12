Nos olvidamos de los shorts de lentejuelas de Rocío Osorno por este chándal calentito (y estiloso) de Zara

Con esta bajada de temperaturas que tenemos en buena parte de España, y este frío polar, solo podemos pensar en plumíferos como los Naty Abascal o en este chándal de Zara que ha estrenado Rocío Osorno y ha hecho que nos olvidemos hasta de los shorts de lentejuelas que sacó ayer también en su cuenta de Instagram. Porque no todos son looks de fiesta y navideños, en este mes de diciembre también buscamos esos looks cómodos y calentitos con los que estar en casa y salir a la calle. Un chándal que Rocío Osorno ha estrenado para ir de viaje en tren a Madrid con sus pequeños y volver en el mismo día a Sevilla. O lo que es lo mismo, necesitaba un estilismo de lo más cómodo y calentito, pero sin perder su toque de estilo que luce siempre.

Por eso, Rocío Osorno ha estrenado este chándal de nueva colección de Zara, de estilo vintage en azul marino y con estampación en amarillo de 'NYC 1982' que estamos seguras que la influencer va a agotar como pasó con el chándal gris con capucha que sacó hace unos meses. Porque todo lo que saca Rocío en su cuenta de Instagram lo agota, tanto es así, que las dependientas de Zara siempre le cuentan que van muchas clientas con sus fotos para pedir prendas a tienda. Así luego pasa lo que pasa, que el 'efecto Osorno' lo agota todo.

Rocío Osorno con chándal de Zara. @rocioosorno

Sudadera felpa efecto vintage, de Zara (25,95 euros)

Sudadera felpa. Zara

Pantalón felpa efecto vintage, de Zara (22,95 euros)

pantalón felpa. Zara

Un conjunto de chándal que además de cómodo, calentito y estiloso, tiene ese 'efecto buena cara' con el color azul para estos meses del año que tenemos la piel más pálida.