De Lydia Lozano a Marta López, los looks de invitada en la boda de Kiko Hernández y Fran Antón en Melilla

No ha sido la boda más glamurosa de año, ni de lejos, pero sí, una de las más esperadas en el mundo del corazón. Y aunque no os aconsejamos que la uséis de inspiración para vuestros looks de invitada, si que refleja la realidad de las invitadas de boda no tan perfectas de muchas bodas en España. Laboda de Kiko Hernández y Fran Anton ha tenido lugar este sábado en Melilla, una de las bodas más esperadas en el panorama televisivo actual. Kiko Hernández y su pareja, Fran Antón, se han dado el 'sí, quiero' en una romántica y emotiva boda celebrada en Melilla. La pareja ha decidido dar un paso más en su relación, después de que Hernández confirmara su noviazgo con el actor en el que fue uno de los programas de Sálvame. Y con una exclusiva en la revista 'Lecturas' este lunes hemos podido ver los vestidos de algunas de las invitadas como Lydia Lozano, Lara Dibildos o Marta Lopéz, que posan con los recién casados en portada.

Kiko Hernández accedía al recinto del brazo de su madre, acompañado de sus hijas, con el tema ‘Como yo te amo’, de Rocío Jurado, como banda sonora del feliz paseíllo. Tres minutos más tarde llegaba Fran del brazo de Ángeles, su madre, según explica la cabecera rosa. Lydia Lozano ha lucido un vestido vaporoso en gasa en tonos amarillos y verdes estampados, con manga midi con volante, y falda también con volantes. Mientras que Lara Dilbildos ha optado por el ver tan en tendencia de nuevo este otoño, con un vestido palabra de honor con fajín dorado.

Marta López ha optado por el color azul con un vestido fruncido a las caderas, con gran escote y lazada en la zona del vientre. Un diseño de esos que llamamos de 'efecto tipazo' porque realza la figura femenina.