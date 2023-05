El look de madre perfecta de confirmación es el de la Reina Letizia con pantalón sueltecito blanco y alpargatas de cuña

Semana muy importante y emotiva para la Reina Letizia, porque después de la graduación de la Princesa Leonor, ha llegado la confirmación de la Infanta Sofía, y para este día toda la Familia Real ha optado por ir a juego a tonos rosas. Una confirmación que ha reunido esta mañana a la familia real en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en la localidad de Aravaca, donde la Infanta Sofía ha recibido la confirmación. La agenda es igual para todas las familias, que debían estar dentro del templo a las 12:30, tanto los protagonistas del día como sus padrinos. La Princesa Leonor, recién graduada en el internado galés, ha sido la elegida por su hermana para convertirse en su madrina y guía espiritual, dejando claro la unión que tienen las hermanas y que siempre les ha inculcado la Reina Letizia. La confirmación de la Infanta Sofía se ha adelantado un año por cuestiones logísticas y afectivas. La hija menor de los Reyes seguirá los mismos pasos académicos que la Princesa de Asturias y estudiará los dos próximos cursos en el UWC Altlantic College de Gales. Y la Reina Letizia se ha convertido en la madre perfecta de confirmación con estos pantalones anchos y sueltecitos que son perfectos para las mujeres de 50 años.

Un pantalón blanco ancho y sueltecito que la Reina Letizia ha combinado con una blusa rosa, a juego con el resto de looks de la familia para la confirmación de la Infanta Sofía, y unas alpargatas de cuña que ya sabemos que es el calzado favorito de la Reina cuando llega el buen tiempo.

El look de la Reina Letizia para la confirmación de Sofía. GTRES

Porque nunca fallan. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Y la Reina Letizia lo sabe. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano y la Reina las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos y la Reina Letizia no puede ser más fan de este calzado hasta para un look elegante en la confirmación de su hija.