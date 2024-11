El look más clásico de Xisca Perelló en Málaga para la despedida más emotiva de Rafa Nadal

Un día triste y emotivo para todos los españoles con la despedida de nuestro mejor deportista, Rafa Nadal, y más aún para su mujer Xisca Perelló. El equipo español de Copa Davis ha quedado eliminado en las Finales de la competición, que se están disputando en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, después de que Carlos Alcaraz, que había empatado la eliminatoria, y Marcel Granollers perdiesen el dobles definitivo (7-6(4), 7-6(3)) ante Países Bajos (1-2), un resultado que supone el fin de la carrera deportiva de Rafa Nadal. Y además de en la emoción, y en las lágrimas de su familia, nosotras nos hemos fijado en el look de Xisca Perelló.

Y nosotras nos hemos tenido que fijar en el estilismo de su mujer, Xisca Perelló, por que es el look perfecto para las chicas de Madrid más pijas en otoño. Porque si los pantalones blancos son un 'must' en su armario, la blusa blanca de estilo bohemio es todo un acierto. Eso sí, ella clásica en su vestimenta, no se ha apuntado a la tendencia 'tenniscore' y nos ha dejado un look elegante perfecto para ir a la oficina con blusa blanca y pantalones marrones de traje.

El look de Xisca Perelló. Gtres

Ha sido una noche de lágrimas. Todos los aficionados del mundo del tenis lloran el adiós de Rafa Nadal. El tenista manacorí se ha despedido de forma oficial de la raqueta con la eliminación de España de la Copa Davis, última competición disputaba como profesional. Y entre las lágrimas, la de su hermana Maribel Nadal.