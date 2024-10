De Xisca a Maribel Nadal: Quién es quién en la familia de Rafa Nadal

En su vídeo de despedida, la emoción ha llegado a los ojos de Rafa Nadal, cuando ha hablado de su familia, quien le ha acompañado siempre y la que ha sido su gran apoyo durante toda su vida.

Mery Perelló, Xisca, es su mujer y la madre de su hijo. Pareja durante casi toda su vida, se casaron en 2019. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, ha trabajado en Londres y ahora, es la directora de estrategia y relaciones en la Fundación Rada Nadal. Siempre ha acompañado a Rafa y en los últimos torneos lo hacía junto a su hijo. Siempre ha mantenido un papel muy discreto.

En el vídeo, después de hablar de su familia, deja las últimas palabras para su padre, Sebastián Nadal, en quien reconoce un modelo y es el que le ha aconsejado y llevado negocios fuera del tenis, para que invirtiese lo mejor posible el dinero que ha ido ganando durante su carrera. Una de las imágenes de la carrera de Nadal es cuando, durante un partido, con Rafa castigado por las lesiones, le dijo que lo dejara, que abandonara. Su padre también fue el que le frenó en algunas ocasiones, como cuando, Rafa, de joven, se quiso comprar un Aston Martin porque le gustaban y su padre le dijo que adónde iba con ese coche.

Ana María Parera es su madre y presidenta de la fundación Rafa Nadal. Ha conseguido llevar a cabo varios proyectos para ayudar a educar niños con el tenis como referencia en España y en otros países. "Llegamos a la conclusión de que la mejor manera para llegar a educar en valores era a través del deporte", ha dicho

Pero si hay alguien que ha marcado más que nadie la carrera de Rafa Nadal, por el que, como dice en el vídeo, se dedicó al tenis, fue su tío Toni. No sólo fue un entrenador, también quien le educó en una serie de valores que consideraba imprescindibles para el tenis y para la vida. "Sí, era un tipo duro, entiendo el deporte como superación. A mí lo que me atrae es superarte y entendía que el éxito vendría por el desarrollo personal. Sabía que con eso conseguía mejorar el carácter de Rafael. Le puse las cosas difíciles, esto le ayudó a superar las dificultades, aunque es un tema suyo. Nunca me gustó la queja, no te ayuda a mejorar. Esto es lo que hay, con esto tenemos que jugar", reconocía en una entrevista en Marca

Maribel Nadal, la hermana, ha sido una compañía constante para Rafa Nadal. Tienen una estrechísima relación con él. Se apoyaron mucho con las crisis de sus padres y como Mery Perelló siempre ha mantenido un papel discreto, conociendo que el famoso era su hermano. Fue ella quien le presentó a Xisca, pues eran amigas del colegio.