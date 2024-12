Cristina Pedroche da nuevos detalles sobre su esperado vestido para las Campanadas: "Voy a llevar un..."

Un año más, Cristina Pedroche se prepara para convertirse en el centro de atención durante las Campanadas de Nochevieja, una cita en la que el público de Antena 3 siempre espera con ansias su arriesgada elección de vestuario. Estos últimos días en 'Zapeando', la presentadora ha dado algunas pistas sobre el estilismo que lucirá el próximo 31 de diciembre junto a Alberto Chicote, generando aún más expectación.

La comunicadora madrileña ha descrito su atuendo como un "vestido que no es vestido", dejando entrever que su diseño será único y vanguardista. "Podría, perfectamente, ponérselo una súper mega celebrity en unos Oscar o en una Gala MET. Es algo muy internacional, pero, por supuesto, hecho en España", ha asegurado con entusiasmo. Sin embargo, también ha mencionado que el proceso de creación ha tenido sus complicaciones: "Cuando todas estas personas se ponen a coser lo que hay que coser y unir, sobran cosas y faltan cosas". A pesar de los ajustes de última hora, Pedroche confía plenamente en su equipo de estilistas, al que ha calificado como "el mejor que podría haber soñado". Además, ha destacado que este año será especialmente significativo: "Es el año más grande y es el año en el que más Pedroche hay".

En un intento por desvelar más detalles, el equipo de 'Zapeando', encabezado por Dani Mateo, ha sometido a Cristina Pedroche a una divertida dinámica con ayuda de la inteligencia artificial. La IA ha generado posibles diseños que podrían inspirar el esperado atuendo de la presentadora de laSexta. El primer diseño mostrado ha sido un vestido azul, al que Pedroche ha respondido categóricamente que no tenía relación con su elección para esa noche: "Es mucha tela, y yo no suelo llevar tanta tela". La segunda propuesta, un conjunto de lentejuelas doradas al estilo de una faraona egipcia, ha sido mejor recibido, pero tampoco ha acertado. "No es rojo", ha declarado, descartando otro de los colores que suele ser tendencia en estas fechas. El diseño más cómico presentado por la IA ha sido un chándal de Nochevieja, idea que Pedroche ha descartado entre risas: "A mí me mola, pero lo de este 31… no estáis preparados".

Expectativa y creatividad

Cristina Pedroche lleva casi una década sorprendiendo con estilismos que trascienden lo convencional, convirtiendo su aparición en uno de los momentos más comentados de la noche. Este año, la presentadora y pareja del chef Dabiz Muñoz parece haber apostado por una propuesta que promete no dejar indiferente a nadie. Con solo 18 días para la gran noche, el trabajo en su diseño aún continúa, pero Pedroche se ha mostrado optimista y segura de que todo estará listo a tiempo. Su frase final en 'Zapeando' ha dejado claro que la sorpresa será monumental: "Va a ser muy grande todo".

El secreto queda bien guardado por ahora, pero el misterio en torno al famoso y esperado vestido que "no es vestido" seguirá alimentando las conversaciones hasta el último minuto de 2024, momento en el que Cristina sorprenda a propios y a extraños con su elección de este 2024.