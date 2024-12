Josie confirma la preocupación de Cristina Pedroche por su vestido de Nochevieja: "La cosa va rara"

Cristina Pedroche marca con su atrevimiento las campanadas de Nochevieja y el tema de conversación durante los primeros días de cada año nuevo. Es así desde 2014, cuando apareció por primera vez desde la Puerta de Sol con un vestido Medusa negro con encajes y transparencias de Charo Ruiz Ibiza. Han pasado diez años y de nuevo su estilismo vuelve a ser la gran incógnita en estas fechas. La propia presentadora se encarga de despertarnos el interés. ¿Qué sabemos del look con el que dará la bienvenida al año 2025?

El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2014. Charo Ruiz

Esta vez parece que ha surgido algún contratiempo. "No está saliendo bien", respondió a su compañero de "Zapeando" Miki Nadal cuando le preguntó por ello. "Tres semanas para Nochebuena y cuatro para Nochevieja. ¿Cómo vas?". Su contestación no fue la esperada teniendo en cuenta que ha empezado la cuenta atrás: "La cosa va rara… No están saliendo muy bien las pruebas".

Como bien indicó su compañero, "vivimos en la preocupación constante". A él y a los telespectadores nos tiene en un sinvivir. El director creativo de moda Josie ha añadido algo más de leña al fuego al confirmar que, sí, el diseño le ha traído algunos problemas, pero sella sus labios a la hora de desvelar cualquier otro detalle o aclarar ese obstáculo que impide que Pedroche esté conforme: "Si te lo digo, te doy una pista. Entonces, por eso, es distinto. A ver, si no es distinto, no te diviertes. Entonces, es eso".

Cristina Pedroche y su look solidario para dar las campanadas 2023. Javier Bosca

Si revisamos los últimos diez años, está claro que no hay razón para preocuparse. Cristina Pedroche lucirá espectacular el atuendo elegido, transmitirá el mensaje que ella tenga en mente y provocará comentarios, buenos y malos. Ahí está la gracia. Damos también por hecho que la belleza a veces resulta ofensiva para determinados colectivos. Uno de los más llamativos de su trayectoria fue el vestido de Manuel Piña para las campanadas de 2021, inspirada en su colección de insectos y reptiles Primavera/Verano 1991. La presentadora se mimetizó perfectamente con la temática.

Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3. @cristipedroche

Según avanzó hace unas semanas, en este décimo aniversario de sus campanadas televisivas, "ha llegado el momento de hacer otra cosa totalmente distinta". Las expectativas están más altas que nunca. La presentadora ha compartido estos últimos días algunos detalles inéditos del vestido que lució el año pasado, un diseño que trascendió la moda para transmitir un poderoso mensaje medioambiental. "El vestido era agua y si lo mojabas se volvía a convertir en agua. El año pasado representaba la importancia de cuidar el agua, de la vida", publicaba en su cuenta de Instagram con tres imágenes de la prenda que diseñó Paula Ulargui, experta en confección sostenible.

"El año pasado representaba la importancia de cuidar el agua. Este año, por supuesto, habrá un deseo muy potente", han sido sus palabras en el post que ha compartido con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.