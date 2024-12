Contratiempo en el vestido de Cristina Pedroche a menos de un mes de las Campanadas

Vallecas, tenemos un problema. La última intervención de Cristina Pedroche en "Zapeando" ha despertado ciertas dudas sobre su próximo vestido en Nochevieja para dar las Campanadas en Antena 3. La expectación con su vestido ha ido creciendo año a año, siendo ya un clásico del 31 de diciembre, como comer lentejas al mediodía o ponerte una prenda interior de color rojo para entrar en el año próximo con mucha suerte. Pedroche ha admitido que la elección del vestido le ha dado más complicaciones de las esperadas en su última prueba de vestuario, realizada a menos de un mes de que suenen los cuartos en la Puerta del Sol.

Todo un rompecabezas

La confesión tuvo lugar en el magacín vespertino de laSexta que lidera Dani Mateo, aunque la cuestión fue planteada por Miki Nadal, ya que el cómico aragonés quiso saber cómo van los últimos preparativos de su vestimenta. En ese momento, se torció el gesto de la presentadora y colaboradora televisiva, que no suavizó la situación y contestó con la verdad acerca de su próximo vestido para las campanadas de fin de año para el canal principal del grupo Atresmedia. "La cosa va rara (...) No están saliendo muy bien las pruebas, me entran los calores", espetaba Pedroche mientras se abanicaba con un papel que tenía sobre la mesa. A falta de tres semanas, todo lo relacionado con su vestido es una incógnita, aunque sí sabemos que estará repleto de simbolismo, como en años anteriores, y que cuenta con la aprobación de su diseñador, Josie, quien dice superarse cada año, cosa que sabremos en apenas 27 días.

Atresmedia tira de clásico y efectivos presentadores

Atresmedia ya ha revelado quiénes serán los encargados de despedir el año en sus dos canales principales, Antena 3 y La Sexta. Según la información confirmada por Atresmedia al periódico La Razón, Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a formar la icónica pareja en Antena 3 para recibir el 2025 desde la Puerta del Sol, consolidando una tradición que ya lleva nueve años consecutivos. Por otro lado, laSexta apostará una vez más por Cristina Pardo y Dani Mateo, que repetirán como la pareja para la última noche del año por cuarto año consecutivo. En 2023, Pedroche y Chicote lograron un récord histórico con un 39% de share y 6.666.000 espectadores, lo que los colocó por encima de sus competidores y confirmó el atractivo de esta pareja televisiva. Además, en el minuto exacto de las campanadas, Antena 3 alcanzó el 34,4% de cuota de pantalla y más de 5,6 millones de espectadores, consolidando su liderazgo. El año pasado, las Campanadas con Pardo y Mateo alcanzaron una cuota del 4,8% y fueron vistas por 727.000 espectadores, un dato positivo para el canal.