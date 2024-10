El look más elegante (y de novia moderna) de Ana Soria para despedir a Enrique Ponce en Valencia

Carlos Mazón, la Infanta Elena, Pepelu o Ana Soria fueron algunos de los rostros conocidos en la última corrida de Enrique Ponce en València. Pero aunque de la Infanta no tenemos fotografía para poder analizar su look, si que os aseguramos que no se quitó su look para ir a los toros, con blazer y sombrero después de su estilismo más chanelero para apoyar a la Reina Sofía en Madrid. Pero volviendo al estilismo protagonista de este artículo, Ana Soria en la gran despedida de Enrique Ponce de los ruedos; un traje blanco muy elegante y top negro de escote halter.

Enrique Ponce había rendido su cuadragésima (40) puerta grande con la última lección magistral para decir adiós como lo dicen los grandes, al menos en España, aunque como ha contado en LA RAZÓN, su última corrida será en México. Un adiós a los ruedos, que obviamente no se ha querido perder su pareja Ana Soria, con un look muy elegante que refleja su estilismo. Hace ya cuatro años salió a la luz que Enrique Ponce empezaba una nueva etapa sentimental junto a Ana Soria, una chica 26 años más joven que él. Y desde ese momento los estilismo de Ana siempre han seguido una línea muy elegante. La pareja ya cumple cuatro años juntos y a pesar de algunos rumores de separación, parece que siguen más unidos que nunca. Así lo han demostrado de nuevo apareciendo juntos en la despedida del torero en Valencia donde hemos visto a una Ana Soria con un look más maduro.

Ana Soria en Valencia. Gtres

La novia de Enrique Ponce ya tiene 26 años y eso se nota también en su forma de vestir. Parece que atrás quedaron sus looks más aniñados, para lucir un estilo que perfectamente le podríamos copiar para ir a la oficina o a un evento de cóctel. Si en verano la vimos con un vestido de Mango muy bohemio, ahora con un traje blanco de blazer y pantalón, junto a un top negro de escote halter.