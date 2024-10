La Infanta Elena apoya a la Reina Sofía con un look de punto blanco de lo más estiloso para un día gris

Por sorpresa, pero la Infanta Elena ya está en Madrid y ha querido apoyar a su madre en su segundo acto oficial de la semana, tras pasar el fin de semana junto al Rey Juan Carlos en Sanxenxo. La Reina Sofía vuelve a presidir un acto esta mañana de martes gris y lluviosa en Madrid como gran protagonista de la agenda de Casa Real esta semana antes del Día de la Hispanidad. Reconocer el compromiso, la generosidad y la solidaridad es el objetivo de la nueva edición de los Premios Sociales de Fundación MAPFRE, que premian a las personas e instituciones que han realizado actuaciones destacadas en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural y social. La dotación global de los premios es de 160.000 euros y su entrega se están realizando este martes, 8 de octubre, en un acto que está siendo presidido por la Reina Sofía en el Casino de Madrid.

Un acto al que por sorpresa acaba de aparecer la Infanta Elena con este look de punto blanco, que aún no hemos podido apreciar por las fotografías si es un jersey o un vestido. Mientras esperamos ver más fotografías de la madre de Victoria Federica para poder analizar bien su estilismo, ya nos sorprende que haya salido de su uniforme más otoñal con blazer y camisa, o blazer y jersey de cuello alto. La que si ha apostado por la americana ha sido su madre la Reina Sofía con un look ideal para esta época.

El look de la Infanta Elena. Gtres

Veremos si es la última vez que vemos a la Infanta Elena esta semana, o como nos tiene acostumbradas, hace acto de presencia en la corrida en Las Ventas por el Día de la Hispanidad este sábado 12 de octubre donde tampoco suele faltar su hija.