Carmen Gimeno tiene claro que esta falda satinada de Zara se lleva con medias grises y New Balance

Que las mujeres de 50 años se han convertido en pura inspiración para todas, ya es un hecho más que confirmado. Desde Carmen Lomana a Carmen Gimeno, Naty Abascal o Pilar de Arce, todas ellas nos inspiran a diario con sus looks, tengamos la edad que tengamos. Y como cada viernes desde Bilbao ha llegado Carmen Gimeno para dejarnos un outfit de esos que tanto nos gusta con prendas de Zara, y no lo decimos solo nosotras, si no todas sus seguidoras que ya le están preguntando de donde es el la falda, y también en de Zara. Porque si los pantalones cargo han sido tendencia todo el invierno, los mono cargo también vienen pisando fuerte este primavera, al igual que las faldas midi satinadas y Carmen Gimeno lo acaba de demostrar con estas zapatillas New Balance grises y medias en el mismo tono. El ejemplo claro que las mujeres de 50 años también puede ser elegantes sin tacones. Porque para estos días de frío nada mejor que sacar nuestros jerséis grises como este de la influencer +50.

Las faldas satinadas son un imprescindible en el armario de toda mujer de 50+, aunque sí es cierto que es una prenda que llevan tanto las chicas más jóvenes como las más adultas pues se adapta a todo tipo de estilos y edades. Por ejemplo, las chicas más jóvenes llevan las faldas midi satinadas con unas zapatillas blancas y camisetas y, las mujeres 50+ las llevarían tal y como lo ha hecho Carmen Gimeno con jersey gris y medias a tono. Abrigos grises, pantalones vaqueros de color gris y, por supuesto, jerséis grises se dibujan ya no solo como básicos de fondo de armario a los que prestar atención, sino que se convierten en auténtica tendencia. Una tendencia a la que no se ha podido resistir Carmen Gimeno.

Falda midi satinada, de Zara (25,95 euros)

Falda satinada. Zara

Una falda midi satinada de tiro alto con la que Carmen Gimeno ha demostrado que puede ser igual de elegante combinada con zapatillas New Balance que con un tacón.