El look de Nuria Roca para ir al trabajo este 1 de mayo con la cazadora vaquera de la primavera

Nuria Roca es de las nuestras, o lo que es lo mismo, de las que estamos trabajando en el Día del Trabajador. Así, que ánimo a todos los que estéis como nosotras. Pero obviamente, no hemos podido dejar de fijarnos en la cazadora vaquera crop de Nuria Roca, que es la chaqueta que vuelve cada primavera, y que ya le vimos hace unos días a Carbonero, y Vicky Martín Berrocal. No obstante, la clara ganadora, estemos en la temporada que estemos, siempre acaba siendo la cazadora vaquera, puesto que es casi la única a la que podemos recurrir en cualquier estación del año sin problemas a la hora de combinar. Pues bien, Nuria Roca es una de las celebridades que sabe muy bien jugar sus cartas a la hora de escoger su look del día y, esta vez, ha vuelto a ser sensata con el ítem estrella.

Esta vez, se ha convertido en la turista más fashion con la cazadora vaquera que todos necesitamos para cualquier emergencia estilística. Es versátil, combinable y no desentona en ningún lugar.

La cazadora vaquera de Nuria Roca

Porque si hay algo que siempre vuelve cada primavera es la cazadora vaquera, ayer nos lo dejaba claro Sara Carbonero, y hoy es Nuria Roca. Puede que la gabardina sea considerada por muchas expertas en moda como la prenda estrella del entretiempo, pero no hay duda de que la chaqueta vaquera lleva tiempo reclamando ese mismo título, y la presentadora valenciana lo tiene claro tanto en sus looks más boho como en los casuals como este. Porque la cazadora vaquera es la chaqueta por excelencia de la primavera. Atrás quedaron los tiempos en los que únicamente teníamos al alcance las chaquetas vaqueras entalladas protagonizadas, únicamente, por la tela que les da el nombre, con bolsillos delanteros y tono azul índigo, ahora la oferta es realmente variada según forma, estilo o fit. Como esta más oversize de la diseñadora.

Mientras esperamos ver con que estilismo nos sorprende esta noche en 'El Hormiguero, nos quedamos con este look casual y cómodo con zapatillas que ha elegido para ir al trabajo este 1 de mayo.