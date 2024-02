Nos vamos directas a Mango a por la cazadora vaquera (y de borreguito) más rebajada que Violeta Mangriñán lleva hasta con chándal

Violeta Mangriñán ya ha sido mamá por segunda vez, o lo que es lo mismo, ha dejado a un lado sus looks de embarazada pero sigue utilizando las mismas prendas. Y nosotras nos vamos directas de compras a Mango este viernes, porque la cazadora denim con la que nos enamoró hace unos meses, ahora está mega rebajadas. O lo que es lo mismo, no nos la vamos a quitar en todo el invierno como ha hecho ella. Ya te avisamos hace unos meses cuando Vicky Martín Berrocal paseaba por las calles de Londres de que la cazadora denim de Mango iba a ser un must have para tus estilismos de invierno. Y ahora es Violeta Mangriñan la que ha recuperado para sus primeros looks de calle después de dar a luz. Porque el uso casual que le damos a este tipo de abrigo es el de marcarnos un total look vaquero o combinado con unos pantalones rectos y unas botas calentitas. Pero esta vez, lo ha combinado con un chándal azul cómodo y en tendencia.

La cazadora denim es una prenda que, desde hace años, se ha convertido en una pieza imprescindible para cualquier ocasión del año, como para una noche de verano que refresca o para los días que nos ponemos capa sobre capa. Porque nos ayuda a jugar con nuestro armario y combina con (absolutamente) todo. Y este mes de febrero solo la queremos llevar con borreguito por dentro como esta mega rebajada que ya luce Violeta Mangriñán como toda una influencer. Y además, rebajada.

Cazadora denim, de Mango (Rebajada de 119 euros a 59,99 euros)

Cazadora denim. Mango

Una cazadora que le vamos a sacar todo el partido en estos días fríos, grises y lluvioso como el que hace hoy en Madrid. Te prometemos que no te arrepentirás de hacerte con ella y será una de las mejores inversiones de estas rebajas de invierno 2024.