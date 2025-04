El uniforme más sensato de primavera lo tiene Nuria Roca en Nueva York: camisa denim con vaqueros de madre

Nueva York, buenas temperaturas y un look de infarto. ¿Te imaginas unas vacaciones de Semana Santa mejores? Nosotras lo dudamos, por ello estamos viviendo desde el otro lado del mundo el viaje de Nuria Roca con Juan Vidal. Les hemos acompañado desde sus paseos por el Central Park hasta sus recorridos por las tiendas vintage de Midtown, pero sin quitar el ojo a cada uno de los atuendos que ha metido en su maleta de viaje. Porque si el otro día comentamos las zapatillas deportivas New Balance que comparte con su marido, ahora debemos hablar sobre la combinación más sensata de primavera, tengas 20 o 50 años.

Como bien nos dice Nuria Roca a través de su última publicación de Instagram, la ciudad estadounidense está protagonizando cada vez más mejores temperaturas. La motivación perfecta para conformar un estilismo en tendencia, pero siempre apostando por la máxima comodidad. Porque si debes caminar quilómetros y quilómetros (como nos ha mostrado en una de sus fotografías del carrusel), debes evitar sentirte incómoda o con dolores de pies al terminar el día. Por ello, la periodista valenciana no ha dudado en volver a recurrir a las deportivas infalibles y combinables para visitar desde Union Square hasta Chinatown. Eso sí, junto con los básicos atemporales que entran dentro de las tendencias de primavera-verano 2025.

Denim sobre denim: la combinación estrella de esta primavera según Nuria Roca

Como bien nos tiene acostumbradas, Nuria Roca no se ha olvidado de hacer su fotografía delante del espejo con la intención de mostrarnos su look del día. Y ya adelantamos que es totalmente fácil de replicar, así como no te arrepentirás de invertir en cada una de las prendas porque nunca pasan de moda. Ahora, ha dejado atrás la gabardina clásica de Burberry por una parka semitransparente en amarillo neon de la firma Canadian Classics por 259 euros que ha combinado con un total look denim conformado por camisa y vaqueros anchos de madre. Para completar, ha socorrido a una camiseta gráfica en gris y bandolera en marrón de Gucci.

El denim sobre denim es una de las modas a las que hemos recurrido en el día a día. Sin embargo, en estos momentos se trata de una de las tendencias más vistas de esta temporada y que han protagonizado recientemente personalidades del calibre como Kate Moss, Victoria Federica o Gala González, entre otras.

Nuria Roca en Nueva York. @nuriarocagranell

No tenemos claro cuándo volverán Nuria Roca y Juan de Val de su viaje a Nueva York. Pero, lo que sí sabemos con certeza es que seguiremos comentando y analizando cada uno de los looks de la celebridad.