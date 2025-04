Así vivió Nuria Roca el apagón eléctrico con su familia más desconocida en Barcelona: "Será un día que todos recordaremos"

Ya recuperada la normalidad, no se habla de otra cosa en nuestro país. El apagón eléctrico que se vivió ayer en España continúa acaparando todos los titulares de prensa nacional y los medios internacionales han abierto sus telediarios con lo ocurrido de una punta a otra de la península.

Más de 24 horas después de quedarnos sin luz, continúan saliendo historias del apagón. Una de las últimas en compartir cómo y con quién vivió esta jornada histórica ha sido Nuria Roca, que no ha dudado en presentar en Instagram a su familia más desconocida, con los disfrutó del día de ayer.

Nuria Roca, en Barcelona con su familia

Tal y como ha revelado la propia presentadora, el apagón le pilló en Barcelona, lejos de la capital y de sus hijos. Nuria Roca había viajado a la Ciudad Condal para reencontrarse con los suyos y tenían una larga lista de planes que hacer por delante. Finalmente, tras el inesperado apagón, nada salió como esperaban.

"El apagón nos ha pillado juntos en Barcelona… el plan era otro, íbamos a ver "La Sonnambula" de Bellini al Liceu… yo venía de Madrid, Ruth de Menorca y Alba, Alfred y mi padre desde Valencia…", comienza relatando en Instagram. "Sespués del desconcierto, la incertidumbre y la preocupación le hemos dado la vuelta a la situación y hemos paseado la ciudad, hemos charlado sin que ningún móvil sonara y nos hemos reído a carcajadas… a pesar del contratiempo, de lo vulnerables que acabamos siendo y la angustia que la situación ha supuesto… ¡será un día que todos recordaremos!

A pesar del rumbo diferente que tomaron sus planes, Nuria Roca y su familia disfrutó de un día inolvidable en familia, reinventándose ante una situación extraordinaria. La presentadora no ha sido la única que ha sacado una enseñanza positiva. Rozalén se ha hecho en las últimas horas viral tras su testimonio del apagón en redes. "Me ha hecho juntarme con vecinas de mi calle, algunas que no conocía... Hemos acabado con unas cerves y patatuelas, viendo atardecer con una conversación preciosa ¡Ya hay hasta grupo de WhatsApp! A veces tiene que pasar algo así para volver a hacer comunidad y mirarnos a los ojos. Mi día ha empezado de mierda, pero le han dado la vuelta. Espero que todos estéis bien", ha escrito la artista en Instagram.