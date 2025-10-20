Los looks de la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias: de su primera vez con tacones al estilo 'Letizia'

Cada vez nos queda más claro que la Princesa Leonor ha heredado de su madre, la Reina Letizia, el buen gusto a la hora de vestir, se podría decir que aparición tras aparición, la heredera al trono nos deja impresionados con sus estilismos, y en esas ocasiones en las que por cuestiones de protocolo lleva uniforme se las agencia para deslumbrar con recogidos impecables, maquillajes muy naturales y su impenetrable sonrisa.

Si hay una fecha en el calendario real de la princesa que resalta por encima de otras ese es sin duda, el fin de semana en el que tienen lugar los Premios Princesa de Asturias una cita que reúne a personalidades de todo el mundo en el Teatro Campoamor de Oviedo y que representa, además, uno de los eventos más esperados del año para la Familia Real. Estos premios, creados en 1981 con el objetivo de reconocer la labor científica, cultural, técnica y humana de individuos e instituciones, han ido consolidándose como una referencia internacional.

Este 2025, la ceremonia volverá a reunir a algunos de los nombres más influyentes del panorama mundial. Entre los galardonados se encuentran Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), Eduardo Mendoza (Letras), Douglas Massey (Ciencias Sociales), Graciela Iturbide (Artes), Serena Williams (Deportes), el Museo Nacional de Antropología de México (Concordia), Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica) y Mario Draghi (Cooperación Internacional). Será el próximo viernes 24 de octubre, una fecha en la que, además de los discursos y los reconocimientos, todos los ojos estarán puestos en los looks de la Princesa Leonor.

2020: su primera vez con tacones

Fue en la edición de 2020 cuando Leonor sorprendió al aparecer con tacones por primera vez, marcando un antes y un después en su evolución estilística. Con un conjunto de dos piezas en tonos beis con bordados brillantes, la joven princesa dio sus primeros pasos hacia un estilo más maduro, aunque todavía en sintonía con la delicadeza propia de su edad.

La Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2020. gtres

2021: El salto a los prints geométricos

Al año siguiente, la Princesa apostó por un diseño corto de estampado geométrico en blanco y negro, con falda de vuelo y manga corta. Una elección más juvenil y desenfadada, pero sin perder el toque royal. El vestido, de inspiración sesentera, mostraba una faceta más fresca de Leonor, que empezaba a consolidar su propio criterio de estilo.

La Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2021. gtres

2022: Sofisticación en blanco y negro

En 2022, Leonor apostó por un vestido de manga larga con estampado botánico en blanco y negro que irradiaba sobriedad y modernidad. A su lado, la infanta Sofía, con un diseño azul noche de pailletes, marcaba también el inicio de una nueva etapa para ambas hermanas, cada vez más conscientes de su papel público y su estilo propio.

La Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2022.. gtres

2023: El azul como sello royal

El año siguiente, la princesa consolidó su estilo con un look azul marino de inspiración clásica, compuesto por un cuerpo estructurado y falda plisada midi. Una combinación que respiraba elegancia, serenidad y madurez, reforzando esa conexión visual con la Reina Letizia, quien a menudo recurre a la misma gama cromática para sus apariciones institucionales.

La Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2023. gtres

2024: Un look muy ‘Letizia’

Y en 2024, Leonor volvió a conquistar a los expertos en moda con un traje negro, probablemente su look más ‘Letizia’ hasta la fecha. De corte impecable y patronaje sastre, la princesa confirmó lo que muchos ya intuíamos: que su estilo está evolucionando hacia una elegancia adulta, atemporal y poderosa, con guiños constantes al estilo de su madre, pero adaptado a su generación.

La Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2024. gtres

Con esta trayectoria impecable, la gran incógnita es qué nos deparará la edición 2025. ¿Apostará por un nuevo diseño de sastrería? ¿Se atreverá con un vestido de autor español como lo hizo su madre en varias ocasiones? Solo queda esperar al 24 de octubre para descubrir con qué look volverá a conquistar Oviedo la Princesa Leonor, una joven "royal" que, paso a paso, se consolida como el nuevo icono de elegancia de la realeza europea.