La Princesa Leonor vuelve a hacer guiño a Letizia en Navarra con blazer de raya diplomática y vaqueros blancos

La Princesa Leonor sigue en Navarra, donde ha debutado como Princesa de Viana en actos institucionales en la Comunidad Foral. Se trata de una cita de lo más especial que ha marcado un antes y un después en su camino hacia heredera del trono, así como ha estado acompañada de los Reyes Felipe y Letizia y con la ausencia de su hermana, la Infanta Sofía. Con una evolución estilística hasta conformar una imagen más madura, con autoridad y seguridad, Leonor de Borbón ha vuelto a cautivar a todos con un look elegantísimo y con una herencia de estilo de su madre.

En las últimas apariciones en actos oficiales de la Princesa Leonor hemos observado una clara referencia a Letizia a la hora de escoger el estilismo, como ocurrió en el día de ayer. Le vimos con un traje sastre sobrio y minimalista, con una chaqueta de corte recto de Boss y pantalones de pernera ancha que aportaban movimiento y fluidez. Un atuendo altamente elegante, pero que dio un toque de frescura y contemporaneidad con la blazer en forma cruzada. Un añadido sutil, pero que marca la diferencia. Ahora, ha sido la protagonista en Navarra por segundo día con un estilismo similar, pero con un aire más casual, atemporal y confiado.

Leonor repite look en Navarra con blazer de raya diplomática y vaqueros

Como decíamos, la Princesa Leonor ha seguido en Navarra esta mañana de sábado en el Palacio Real de Olite, donde ha hecho un recorrido por su interior, aproximadamente a las 11.00 horas. En este hemos descubierto su nuevo estilismo, siendo fiel a su estilo atemporal con prendas básicas que siempre funcionan en un acto oficial. Hablamos del binomio conformado por blazer de raya diplomática y vaqueros blancos, que durante el día de hoy lo ha lucido la heredera al trono, pero que también se lo hemos visto en muchas ocasiones a Letizia. Se trata de un estilismo que ya hemos observado anteriormente, como fue en la final de la Eurocopa femenina en Suiza, celebrada en el mes de julio de este año.

Los Reyes Felipe VI y Doña Letizia, junto a la Princesa de Asturias y de Viana, visitan Navarra en el debut of Alberto R. Roldán Fotógrafos

En cuanto a términos de belleza, ha vuelto a presumir de look de maquillaje natural en tonos rosados y neutros, así como de una coleta de media altura con ondas deshechas, otorgando un aire más relajado al estilismo.

Una blazer en honor a su madre, la Reina Letizia

No cabe duda de que la Reina Letizia siempre es una clara referencia para la Princesa Leonor. Sin ir más lejos, las blazers son una de las prendas más destacables en su armario, en las que ha confiado en una multitud de actos oficiales. Las hemos visto tanto de colores neutros como la que ha triunfado hoy, protagonizada por uno de los estampados más clásicos: la raya diplomática. Incluso, nos atreveríamos a decir que se podría tratar de una prenda heredada de su madre, puesto que en los últimos años ha aparecido en más de una ocasión con diseños similares al que hoy ha lucido la monarca.

Este look de la Princesa Leonor ha trasladado responsabilidad, madurez y coordinación con la Reina Letizia a través de un atuendo elegante, pero sin perder su aire más juvenil. Sin ninguna duda, hemos visto una imagen impoluta proyectando compromiso y seguridad en un día que será recordado para todos.