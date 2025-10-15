Los abrigos (de menos a más calentitos) que se llevarán este otoño-invierno

Cuando bajan las temperaturas y el frío se asoma, los abrigos se posicionan como la prenda de vestir más socorrida, así como se convierten en la clave de nuestros días. Pero no nos anclemos en lo tradicional, puesto que han dejado de ser una mera pieza para simplemente resguardarnos del frío, sino que ha pasado a ser una determinación del look y, por ende, del estilo. Casas de calibre como Burberry, Loewe o Gucci, entre muchas más, apoyan esta nueva mirada hacia los abrigos jugando con sus cortes, texturas, materiales, colores o estampados.

Ahora bien, cuando hablamos de abrigos, ¿a cuáles nos estamos refiriendo? En la actualidad nos encontramos desde el más calentito de efecto pelo (que será tendencia en otoño-invierno 2025/26) hasta el necesario para las épocas de entretiempo para cubrirnos de los golpes de aire cuando se esconde el sol. Lo cierto es que, en la mayoría de las localizaciones en España comenzamos a hacer el cambio de armario a finales de septiembre para añadir los abrigos de la temporada hasta mediados de abril. Con esto queremos decir que tenemos meses, meses y meses para sacar partido a una infinidad de alternativas que, a veces ocupan espacio, pero nos ayudan en la rutina del día con el estilismo correspondiente. Ahora que hemos iniciado la bajada de temperaturas oficialmente, debemos estar preparados para no pasar ni una pizca de frío, pero tampoco desvincularnos del buen gusto. Por ello, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido una selección de abrigos de menos a más calentitos de marcas como Zara, Mango, H&M o Massimo Dutti, entre muchas más.

Abrigos perfectos para el entretiempo

Durante las primeras semanas de otoño confiaremos en los materiales más ligeros o livianos, puesto que no deben ser demasiado calentitos debido a las temperaturas. Por ello, hemos encontrado en marcas como Primark, Zara, Bershka o Lefties opciones que no ocuparán demasiado sitio en el vestidor y que te ayudarán a evitar los resfriados de una manera más fashionista. Serían chaquetas acolchadas, de estilo Barbour, de efecto cuero, gabardinas o aquellos de punto con bufanda incorporada como se suelen llevar esta temporada.

Abrigo acolchado, de Primark (30 euros)

Abrigo acolchado. Primark

Abrigo de punto, de Zara (60 euros)

Abrigo de punto. Zara

Abrigo de efecto cuero, de Bershka (70 euros)

Abrigo de efecto cuero. Bershka

Abrigo largo, de Stradivarius (56 euros)

Abrigo largo. Stradivarius

Abrigos súper calentitos para la temporada

Ahora bien, cuando comenzamos a notar que las bajas temperaturas se clavan en los huesos debemos hacer un cambio radical hacia los abrigos más calentitos. En este caso, recurriremos a los clásicos largos, de efecto borreguito, de pelo o de plumas.

Abrigo de doble faz, de Lefties (45 euros)

Abrigo de doble faz. Lefties

Abrigo de borreguito, de H&M (45 euros)

Abrigo de borreguito. H&M

Abrigo de efecto ante, de Mango (100 euros)

Abrigo de efecto ante. Mango

Abrigo dosmilero, de Even&Odd (90 euros)

Abrigo dosmilero. Even&Odd

Abrigo de pelo, Parfois (90 euros)

Abrigo de pelo. Parfois

Abrigo acolchado, de Massimo Dutti (160 euros)

Abrigo acolchado. Massimo Dutti

De esta manera, sobrevivir al frío con estilazo es posible. Eso sí, teniendo en cuenta las temperaturas o los materiales del abrigo, entra más cuestiones, ¿cuál es tu favorito?