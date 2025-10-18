De los creadores del estampado de rayas o lunares: cómo llevar los cuadros como las expertas

En una temporada repleta de tendencias, los estampados se posicionan como una de las más llevadas del momento. De la misma manera que estamos vistiendo a saciar tanto las rayas como los lunares, el más clásico como los cuadros se han instalado en nuestro armario más fuerte que nunca. Atemporales, fáciles de combinar y con una versatilidad indiscutible están protagonizando tanto las prendas de vestir como los accesorios. Desde el tradicional tartán hasta el sofisticado príncipe de Gales, estos meses se reinventan con un aire más moderno y contemporáneo.

El estampado de cuadros trasciende generaciones, han encabezado las décadas más importantes de la historia y han vestido a figuras publicas de notoriedad. Más allá de democratizarse, en los años 90 se convirtió en una seña de identidad para la diseñadora inglesa Vivienne Westwood con aires más revolucionarios, así como modernos en la época, hasta ser a día de hoy uno de los más utilizados por casas como Miu Miu, Dior o Prada, entre muchas más. Es decir, no solamente es una fiebre durante estas tendencias de otoño-invierno 2025/26, sino una declaración de estilo que se adapta a todo tipo de estéticas: con colores neutros o vibrantes, cuadros más grandes o más pequeños, más exagerados o más sutiles. Por ello, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido los looks para defender el estampado de cuadros como las expertas.

Look 1: 'total look' en denim + abrigo de cuadros

Donde más estamos viendo el estampado de cuadros son en los abrigos, una manera llamativa y vistosa de unirse a la tendencia. Una manera de sumarse fácilmente (sobre todo para las que tengan más miedo) sería con un total look en denim, ya sea a modo de vestido o con una combinación de dos piezas.

Look con estampado de cuadros. Gtres

Look 2: Conjunto de cuadros + prendas básicas

Para las amantes de los twin sets, ¿qué mejor manera de llevarlo que con el estampado del momento? Son rápidos de vestir, sientan fenomenal y no desentonan en ninguna ocasión. Lo combinaremos con otras prendas de vestir básicas y atemporales y calzados cómodos, como mocasines o botas de tacón altas.

Look con estampado de cuadros. Gtres

Look 3: Estilismo ejecutivo + blazer entallada de cuadros

¿Cómo defender los cuadros en los looks de oficina? Para ello, conformaremos un estilismo ejecutivo con prendas formales que ofrezcan un aire elegante y audaz. Partiremos de la base de una camisa con corbata junto con pantalones de vestir con mocasines. La joya de la corona será la blazer entallada de estampado de cuadros, que estilizará la figura con hombreras marcadas.

Look con estampado de cuadros. Gtres

Look 4: Traje sastre de cuadros + camisa con corbata

También, otra idea para convertirse en la trabajadora más fashion del trabajo sería confiado en un traje sastre de dos o tres piezas. Se trata de una propuesta estilística que nunca falla y siempre funciona tanto dentro de la oficina como fuera de ella para el afterwork o un evento.

Look con estampado de cuadros. Gtres

Look 5: Polo masculino + falda de cuadros al estilo 'preppy'

Tendencia sobre tendencia, así también es una manera de llevar los cuadros. Esta vez, cogeremos una falda de cuadros y le añadiremos un polo masculino (que también se lleva mucho esta temporada) y añadiremos unos mocasines con calcetines para dar un aire más preppy.

Look con estampado de cuadros. Gtres

Look 6: Combinación de estampados

Ahora bien, si eres de las editoras de moda que más arriesgan y no tienen miedo al más es más, haremos una combinación de estampados. Es decir, podremos hacer match con diferentes prints de cuadros o con florales, lunares o rayas. Lo cierto es que no es un estilo que sea gusto de todo el mundo, pero que últimamente está triunfando sobre asfalto por su opuesto armonioso.

Look con estampado de cuadros. Gtres

El estampado de cuadros siempre nos abraza en todas las temporadas de otoño e invierno, creando looks de escándalo a partir de prendas que son fáciles de combinar. Tanto en la oficina como fuera de ella, será el mejor aliado para no estar durante demasiados minutos delante del armario.