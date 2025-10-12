Desfile de las Fuerzas Armadas: La Princesa Leonor impecable con el uniforme de gala del Ejército del Aire este 12 de octubre

Tras su visita a Navarra, la Princesa Leonor ha reaparecido en el Día de la Hispanidad 2025 este 12 de octubre. Una vez más, ha presidido el desfile militar de la mano de los Reyes Felipe y Letizia y con el regreso de su hermana menor, la Infanta Sofía, tras iniciar sus estudios en Portugal. Le hemos visto resplandeciente, con rostro emocionado y vestida con el uniforme correspondiente al Ejército del Aire y del Espacio, a diferencia del protagonizado en el año anterior. Eso sí, con un detalle característico significativo y sorprendente.

Tras finalizar su formación naval en la que se instaló buque Juan Sebastián Elcano para realizar maniobras y travesías, ahora se ha adentrado a la Academia General del Aire en Murcia para completar sus estudios y en el que hemos descubierto su nuevo uniforme. Hablamos del uniforme de gala de la Academia General del Aire, una prenda cargada de simbolismo que representa disciplina, compromiso y pertenencia. Recordemos que en el 2024 optó por el uniforme de gala de color azul marino de la Armada. Una indumentaria que destaca por gorro femenino blanco y azul marino y una chaqueta tipo marinera en color azul marino con botones dorados y palas rígidas portadivisas del mismo tono, camisa blanca, guantes blancos y pantalón azul marino. Mientras, esta edición la Reina Letizia ha optado por un vestido de tweed verde y su hermana por una faceta más madura con capa.

Raiografía del uniforme de la Princesa Leonor este 12 de octubre

Como decíamos, la Princesa Leonor ha sorprendido con el uniforme reglamentario del Ejército del Aire. Consta de pantalón de corte recto, chaqueta entallada y gorra de plato a juego en azul marino. También, gorra de plato azul aviación con el emblema del Ejército del Aire rodeado de dos ramas de laurel unidad en el centro. Si analizamos bien los detalles minuciosos, la prenda exterior luce un bordado en hilo dorado. En la solapa cerrada al cuello le acompaña un rombo en cada punta con el emblema de la Academia General del Aire, seguidos de dos alas estilizadas en forma de paloma, unidas por su base en metal dorado.

La Princesa Leonor en el Día de la Hispanidad. Gtres

En cuanto a términos de belleza, la heredera al trono ha seguido confiando en su moño trenzado pulido que enfatiza las facciones de su rostro, así como de un look de maquillaje de un resultado natural en tonos cálidos y rosados.

Su primera aparición en el Día de la Hispanidad con uniforme militar

Tras dos años de su ausencia en el Día de la Hispanidad a causa de sus estudios de Bachillerato Internacional en Gales, la Princesa Leonor volvió a esta tradición en 2023 con su primer uniforme militar, después de haber jurado bandera en la Academia General Militar de Zaragoza. Reapareció como 'dama cadete' en el palco de honor con un uniforme militar de gala del Ejército de Tierra, de acuerdo con el nivel de formación militar que estaba en ese entonces. Este incluía guerrera verde del ejército, pantalón a juego, camisa blanca, corbata negra, guantes blancos, fajín con los colores de la bandera española y cordones dorados por su condición de cadete. Asimismo, lo complementó con el Toisón de Oro sobre la corbata, un distintivo respecto a sus compañeros.

El Rey Felipe VI y la Princesa Leonor en el Día de la Hispanidad 2023. Gtres

Sin ninguna duda, el cambio de uniforme de la Princesa Leonor este 12 de octubre ha sido una muestra de madurez y progresión en cuanto a su formación militar. Una vez más, ha estado impecable y con una imagen de seguridad como heredera al trono en un día como este.