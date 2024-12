De Marta Hazas a Violeta Mangriñán: los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Forqué 2024

Este sábado 14 de diciembre estamos de celebración. Queda inaugurada la época de premios y galas de cine español a través de la inauguración de la 30 edición de los Premios Forqué, que está teniendo lugar esta noche en el Palacio de IFEMA de Madrid. En la actualidad, se trata de uno de los eventos del séptimo arte que pone en reconocimiento las mejores producciones cinematográficas españolas por sus valores técnicos y artísticos, así como las mejores interpretaciones. Esta noche, uno de los focos más importantes se dirigen a José Luis Garci, que será galardonado por la Medalla de Oro como homenaje a toda su trayectoria y labor cinematográfica. A poco de dar comienzo la Navidad, ninguna celebridad ha perdido la oportunidad de disfrutar de este acontecimiento tan relevante en nuestro país reuniendo cultura, música y mucho arte. Y sin olvidarnos de la moda, claramente. Actrices del calibre como Hiba Abouk, Begoña Vargas, Elena Furiase, Adriana Ugarte, Carmen Machi, Carolina Yuste o Mina El Hammani. Asimismo, en la gala de los Premios Forqué tampoco faltarán caras reconocibles del mundo influencer como Dulceida, Marta Pombo, Marta Díaz o Violeta Mangriñán. Como es de esperar, todas ellas pasarán por photocall, momento en el que serán protagonistas de los focos de los fotógrafos, luciendo sus mejores estilismos, acorde con el calibre y la relevancia del evento cinematográfico. Ninguna de sus mejores galas pasarán por desapercibida, apostando y dando a conocer los diseños de los diseñadores españoles, así como diversas joyas vintage que elevan la vestimenta.

Durante la alfombra roja de los Premios Cinematográficos José María Forqué, siempre es importante hacer un análisis de todos los looks de las celebridades con el objetivo de reunir las tendencias de invitadas que más veremos en 2025. De la mano de sus estilistas, así como de los directores creativos de la casa en cuestión, han conseguido acertar con los atuendos perfectos para cada una de las asistentes al evento. Teniendo en cuenta los colores que más están triunfando en esta temporada, así como los tejidos más correspondientes o los detalles exuberantes o minimalistas con los que sorprender a los espectadores. No cabe duda de que una de las prendas más repetidas están siendo los vestidos de invitada tanto en tonalidades oscuras (como el marino o el negro) como las claras (como el rosa empolvado o el blanco crudo). También, los escotes de palabra de honor, de corazón o los asimétricos están siendo los más repetidos durante esta velada. ¡Repasamos todos los looks de las celebridades en la alfombra de los Premios Forqué!

Violeta Mangriñán con vestido encorsetado en chocolate de Virgrilio Madinah y joyas de Joyas Antiguas Sardinero

30 edición de los premios José María Forqué Daniel González Agencia EFE

Teresa Riott con vestido largo de escote corazón con pedrería al estilo minimalista de Pronovias

PREMIOS FORQUÉ Daniel Gonzalez Agencia EFE

Elena Furiase con vestido de silueta recta y escote decorado con lazo de Vícolo y joyas de Marina García

30 edición de los premios José María Forqué Daniel González Agencia EFE

Marta Lozano con vestido largo ajustado de cuello subido estampado animal con lentejuelas

Marta Lozano en los Premios Forqué 2024. Gtres

Carolina Yuste con vestido corto de cuero negro con botas y calcetines de la colección Crucero 2025 de Dior

PREMIOS FORQUÉ Daniel Gonzalez Agencia EFE

Marta Hazas con vestido al estilo princesa de palabra de honor en negro con apliques joya

30 edición de los premios José María Forqué Daniel González Agencia EFE

Elena Sánchez con vestido de efecto satinado en marino de escote asimétrico con detalles fruncidos y falda de vuelos

Alfombra roja de la 30 edición de los Premios José María Forqué Alberto Ortega Europa Press

Mina El Hammani con vestido largo de lana y seda adornado con bordados de la colección Otoño/Invierno 2024-25y zapatos de tacónde Dior

30 edición de los premios José María Forqué Daniel González Agencia EFE

Así ha dado comienzo la 30 edición de los Premios Forqué con los mejores estilismos de las celebridades. Una vez más, la alfombra roja no ha defraudado y ha servido a modo de inspiración para nuestros próximoslooks de invitadas.

Noticia en actualización*