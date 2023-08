En mallas y despeinada: Tamara Falcó nos muestra su faceta de deportista en las Islas Tahiti

Desde su esperadísima (y accidentada desde el momento en que se hizo pública hasta el momento en que se consolidó) boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó derrocha felicidad y energía por los cuatro costados y vive en una nube, literalmente, porque se baja de un avión y se sube a otro. Después de llegar de su luna de miel en Sur África donde pudimos ver los looks más aventureros de la hija de Isabel Preysler, la pareja ponía rumbo a Paríspara disfrutar de unos días de amor y relax pero, lo que nosotras menos nos podíamos imaginar era que estaban cogiendo fuerzas para la gran aventura de Tamara Falcó: ocho horas en bicicleta, con motivo de sus vacaciones en las Islas Tahiti que, aunque nos estamos cansando solo de pensarlo, con esas vistas seguro que nosotras también resistiríamos como Tamara. Para enseñarnos su amor y que había conseguido su reto, la influencer ha compartido en su Instagram las fotos más inesperadas.

Tamara Falcó ha dejado atrás el glamour que la define y que tanto la caracteriza para enfundarse en unas mallas negras, sus deportivas de New Balance, un top de deporte y una camiseta blanca de tirantes. Un estilismo que completó con una chaquetita de deporte rosa neón, para aislarse del frío y del barro durante su ruta y para no traicionar, antes de que termine el verano, a la tendencia Barbiecore. Y es que creemos que Tamara Falcó va a tener que esforzarse mucho con su siguiente post para poder superar este porque, a pesar de que somos demasiado fans de sus estilismos más pijos y cuidados, nos ha conquistado con esta faceta natural.

Tamara Falcó en las Islas Tahiti @tamara_falco

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en las Islas Tahiti @tamara_falco

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en las Islas Tahiti @tamara_falco

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en las Islas Tahiti @tamara_falco

Estamos impacientes por descubrir la próxima aventura de Tamara Falcó y cuál será el look que la acompañe en ella ¿Nos sorprenderá tanto como este?