El look más 'Memorias de África' de Tamara Falcó es el que sí esperábamos de su luna de miel

Ahora sí, le damos el aprobado a este nuevolook de Tamara Falcó en su luna de miel después del drama de las mallas. Si el otro día era Tamara Falcó la que nos regalaba a través de su cuenta de Instagram su primera fotografía y su primer look de la luna de miel, ahora es Íñigo Onieva el que nos regala dos estilismos de la marquesa de lo más casuals. Y sorprendentemente sin exclusiva de por medio, pero sí para hacer publicidad del hotel y la agencia de viajes. Que cómo diría nuestra querida Carmen Lomana, con Tamara Falcó e Íñigo Onieva siempre hay dinero de por medio. Eso sí, este es el primer look de la luna de miel de Tamara Falcó que nos gusta. Mientras que nosotras en nuestras gran imaginación, nos la habíamos imaginado con vestidos bohemios de lujo, de esos que nos transportan a momento de lo más románticos. Pero no, la primera fotografía de Tamara Falcó es sin Íñigo Onieva y con un look de exploradora de lo más abrigadito desde Sudáfrica. Pero ahora Íñigo nos ha regalado este look con una blusa boho de lo más romántica que sí que aprobamos.

Sudáfrica: esta ha sido la primera parada de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su luna de miel. La marquesa de Griñón y el empresario sellaron su amor el pasado 8 de julio en la que ya se conoce como la boda del año y en la que agasajaron a sus invitados con una preboda y una postboda. En el aeropuerto ya la pudimos ver con un estilismo de chándal, y en su primero look con pantalones de piel térmicos, botas camperas y un abrigo térmico, guantes, bufanda y gorro. Ahora vemos a Tamara con pantalones de safari y una blusa estampada boho.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su luna de miel. @ionieva

Mientras seguimos esperando un lookazo de película en este luna de miel, nos conformamos con este estilismo de Tamara Falcó.