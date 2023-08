Comida, naturaleza y cornamentas: las fotos más salvajes de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en África

Ya hace casi un mes desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva comenzaron su luna de miel tras contraer matrimonio el pasado 4 de julio. Los tortolitos se embarcaron en una aventura por África y ya han recorrido varios países del continente. En su última semana de viaje, la marquesa de Griñón y su nuevo marido se han decantado por la belleza que ofrece el Parque nacional Kruger para descubrir la flora y fauna salvaje de este espacio protegido que abarca más de 18.900 kilómetros cuadrados.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su luna de miel Redes sociales

El matrimonio se ha hospedado en una lujosa vivienda que cuenta con todo tipo de comodidades, integrada perfectamente en la naturaleza pero ofreciendo el máximo confort a sus huéspedes. Allí, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han podido contemplar la majestuosidad de algunas especies en su hábitat natural, como las cebras o los hipopótamos, y han dejado buena muestra de su viaje de ensueño en sus respectivas redes sociales.

Tamara Falcó con look de safari en su luna de miel con Íñigo Onieva Redes sociales

Los dos han compartido imágenes en las que presumen de looks totalmente aventureros, en los que predominan los tonos tierra y que combinan con sombreros, botas y chalecos al más puro estilo safari.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han visto gacelas en su luna de miel por África Redes sociales

Además, también han publicado imágenes que recogen el maravilloso paisaje que se abre paso ante sus ojos, en el que se encuentran animales con imponentes y peligrosas cornamentas: desde gacelas hasta elefantes, pasando por rinocerontes.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han visto gacelas en su luna de miel por África Redes sociales

Tampoco ha faltado la exhibición de la buena comida. Los marqueses de Griñón están disfrutando de deliciosos platos de alta cocina, quizás algo ostentosos teniendo en cuenta que se encuentran en un continente en el que el 21 % de la población sufre de hambre, según las cifras oficiales que Naciones Unidas arrojó en 2020.

La buena cocina no falta en la luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva Redes sociales

En su afán por compartir su felicidad con sus seguidores, Tamara Falcó publicó estos días un vídeo que ha dado mucho que hablar en redes sociales. En el metraje, la marquesa de Griñón explica ante un Íñigo Onieva que la graba qué le ha gustado más y qué menos de su viaje por África, hasta que llega un momento en que su marido la enfoca de cintura para abajo y descubre que lleva mallas, algo impensable en una socialité. “No sé por qué siempre me pillas en mallas, llevo todo el día vestida de safari y cuando hago el videoblog me pillas en mallas. Cuando me pides que me case contigo, en mallas”, se quejaba Falcó entre risas.