Mar Flores presume de figura (y espalda esculpida) a sus 55 años con vestido largo estampado de efecto tipazo

Mar Flores ha sido otra de las que ha aprovechado la Semana Santa para irse de vacaciones, ¿el destino de la modelo? Playas tropicales, paseos en barco, vamos las vacaciones ideales para desconectar y volver a la rutina con las pilas más que cargadas, pero además de disfrutar de unos días de desconexión Mar ha vuelto a hacer gala de su increíble físico y de lo bien que conoce a su cuerpo para elegir las prendas que más le favorecen, un vestido con un estampado muy veraniego lo confirma.

Como nos ha demostrado en más de una ocasión para la empresaria la edad es simplemente un número, y es que a sus 55 años se podría decir que tiene un físico envidiable por el que mujeres mucho más jóvenes que ella matarían. En el último post de su cuenta de Instagram Mar nos ha dejado a todos boquiabiertos con el escote de su vestido, no se trata de un escote cualquiera sino de uno en el que todos los ojos van a su esculpida espalda, no solo nosotras hemos hecho wow al ver como de espectacular lucía la modelo, Maribel Verdú o su sobrina Laura Matamoros han sido algunas de las que han dejado comentarios en el post alabando la figura de esta. Y es que no es para menos.

El vestido efecto tipazo de Mar Flores en sus vacaciones

No hay primavera sin vestidos de flores ni vestidos de flores sin primavera, eso es un hecho, y Mar Flores lo confirma con su última elección estilística en unas vacaciones de ensueño. La modelo ha apostado por un diseño largo, de tirantes finos, con estampado tropical multicolor sobre fondo negro, firmado por Marciano by Guess. El patrón entallado, con silueta sirena y escote cuadrado, potencia al máximo la figura: alarga visualmente las piernas, marca la cintura y estiliza los brazos. Y, por si fuera poco, remata con una espalda al aire absolutamente espectacular.

Este tipo de vestidos son el mejor aliado para las vacaciones, no solo por su ligereza y aire fresco, sino porque consiguen el ansiado efecto tipazo sin esfuerzo. El estampado floral, además, ayuda a camuflar cualquier imperfección mientras añade dinamismo al look. Mar lo combina con joyas doradas muy discretas que dejan todo el protagonismo al vestido y, claro está, a su físico trabajado.

Una vez más, Mar Flores nos da una lección de estilo y actitud. Porque la edad, cuando se trata de moda, es lo de menos. Lo importante es saber lo que te sienta bien, llevarlo con seguridad… y disfrutar, como dice por qué, 'la vida es un ratito'.