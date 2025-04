Las madrinas más fashion se copiarán de Mar Flores con el vestido perfecto para las bodas de este 2025

Mar Flores sabe cómo convertirse en la madrina perfecta esta primavera. Con la llegada del buen tiempo, así como de las altas temperaturas, podemos confirmar que acabamos de inaugurar la temporada por excelencia de la celebración de bodas, bautizos y comuniones. No cabe duda de que estamos hablando de los eventos más especiales del año en los que aprovechamos para sacar nuestras mejores galas, demostrando nuestro exquisito gusto por la moda. Y como necesitamos inspiración y más inspiración, Mar Flores acaba de despejarnos las ideas con uno de los vestidos de invitada más llamativos.

La Asociación Española del Lujo ha celebrado esta noche de viernes la cuarta edición de The Gentleman’s Day en el emblemático Círculo Ecuestre de Barcelona. Se trata de un evento de categoría en el que se entregan los Premios Diamante de la Excelencia como distinción a empresas, instituciones y personalidades públicas referentes por su talento, calidad y prestigio. La celebridad no ha dudado en asistir a este acontecimiento en el que ha derrochado estilo, así como se ha convertido en toda una referente en cuanto a looks de madrinas en bodas. Es cautivador, distintivo y favorecedor para todas las mujeres de todas las edades. Y nosotras como editoras de moda, no hemos podido evitar hacer un análisis de uno de los vestidos de madrina (o invitada) perfectos para esta temporada de primavera.

El vestido de Mar Flores que será el perfecto para las madrinas esta primavera

Tal y como nos tiene acostumbradas, Mar Flores nos ha deleitado con el vestido de madrina perfecto para brillar esta primavera. Se trata de un diseño confeccionado por la marca María Elena Villamil y que llama la atención por la combinación de varias tonalidades idóneas para estos momentos del año (como borgoña, coral o rosa pastel). Luce escote palabra de honor y falda de corte recto junto con cola sutil que decora los laterales con grandes volantes, un toque definitivo que ofrece movimiento al look.

Eso sí, el cinturón metalizado con motivos florales ha completado el estilismo, así como ha convertido a Mar Flores en una de las invitadas más destacables de la noche. Se trata de una obra de Teresa de la Pisa, artista que también firma el collar a juego que decora tanto la zona superior de la espalda como las clavículas de la celebridad como bien podemos observar en uno de los últimos Instagram Stories.

Mar Flores con vestido de invitada. Gtres

Mar Flores acaba de desbloquear todas nuestras ideas sobre cómo vestir en una boda este abril. Si estás en búsqueda del diseño más original, alegre y que grite primavera, esta opción es tu clara referencia.