Las marcas españolas de invitada que adorarán las andaluzas y tú después de descubrirlas

Las chicas andaluzas que más saben de moda se están convirtiendo en las nuevas editoras de moda cuando estamos hablando de looksde invitada. Estamos en el momento indicado para pararnos un momento y abrir el melón de las marcas españolas perfectas para acudir a las bodas, bautizos o comuniones. ¿Eres del team firmas españolas low cost o del slow fashion? Bien es cierto que cuando recurrimos a Zara o Mango (entre otras opciones) para encontrar un atuendo de invitada, salimos del paso de una forma económica y rápida. Sin embargo, encontramos una clara problemática: coincidir en el look con otra persona en el correspondiente evento. No es extraño que ocurra en más de una ocasión, puesto que se trata de un modelo de alta producción y al alcance de todos los bolsillos. Es por ello que cada vez más se está apostando por las marcas españolas que producen de forma artesanal y acorde con la sostenibilidad. Y no solamente por esta razón, sino porque también encontramos diseños especiales a la par que personales, así como detalles con mejor confección. Cada semana hablamos de los looks de invitada de las celebridades e influencers, pero si una cosa tenemos clara es que los estilismos de las chicas andaluzas son siempre un acierto, como de los que presume Lourdes Montes o Manuela Villena. Es por ello que no encontramos una ocasión más oportuna para repasar todas las marcas españolas que adoran las andaluzas y que, posteriormente, también lo harás tú.

La firma de Carmen de la Puerta, diseñadora de Vogana, es una de las firmas españolas más aclamadas por las editoras de moda andaluzas. Lo cierto es que suele ser una de las primeras opciones en los looksde invitada, puesto que tiene un sello personal que se traduce en diseños elegantes, pero distintos. Si estás en busca de vestidos de invitada más desenfadados o casuales, debes tener en el radar firmas como Cardié, Mannit o Is Coming. Otras de las opciones en las que también confían las influencers son Vano Studio o Cris Serra con modelos en tendencia, así como favorecedores para todo tipo de cuerpos. Por otro lado, si tu objetivo es destacar cada vez que acudas a un acontecimiento con estilismos alegres (y con un toque coqueto), debes conocer Loreto Martínez, ya que no le falta ningún tipo de detalle y se aproxima al estilo portugués más demandado. Otras de las firmas españolas que también son relevantes son Chiribita, Soié o Clotilde, entre otras muchas opciones.

1. Vogana

2. Cardié

3. Mannit

5. Is Coming

6. Vano Studio

7. Cris Serra

8. Cherubina

9. Loreto Martínez

10. Clotilde

11. Soié

12. Chiribita

Queda demostrado que debemos seguir las indicaciones de las andaluzas recurriendo a las marcas españolas en el momento de escoger un look de invitada.