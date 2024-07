Tamara Falcó se ha comprado la blusa de marca española (por 150€) que soluciona cualquier look de oficina

La blusa de marca española que ya lleva Tamara Falcó es la que soluciona cualquier look de oficina en julio. La marquesa de Griñón se ha ganado el puesto a la reina de la elegancia con un fondo de armario neutro y versátil. Si un día nos puede inspirar para ser la invitada perfecta (y, por ende, convertirnos en la mejor vestida), otro día nos puede dar una lección de moda para saber cómo vestir en la oficina en julio. Como ya es oficial que las altas temperaturas han llegado a nuestro día a día, cada vez más se nos están acabando las ideas para vestir en el trabajo. Algunos básicos de fondo de armario son los pantalones de lino o las camisas oversizes. No obstante, muchas veces nos aburrimos de vestir siempre con la misma combinación. Es por ello que buscamos la fuente de inspiración en las celebridades e influencers españolas, como Tamara Falcó. A lo largo de estas últimas semanas, nos ha demostrado que los chalecos sastre o las faldas midi son unas de las prendas que solucionan todos nuestros problemas estilísticos. Sin embargo, esta vez nos ha deleitado con la blusa más elegante de marca española que podemos combinar con un sinfín de piezas. Se trata de una blusa crop en azul marino con detalle de ribetes en blanco, creando un contraste armonioso. Este must have de la firma Sophie + Lucie protagoniza un escote en pico, hombros marcados y cierre cruzado con lazada. Tamara Falcólo ha combinado con pantalones de lino de cintura alta de efecto tipazo, una opción de lo más apropiada. Pero, también se puede conjuntar con faldas pareos, de tejido plisado o hasta con bermudas por encima de las rodillas.

Sophie + Lucie es una de las marcas españolas que ha conquistado el fondo de armario de las influencers, como María Pombo, María Fernández-Rubíes o Sofía Paramio. Además de ser líder en looks elegantes a la par que clásicos, también es conocida por ser una de las favoritas en los looks de invitada a bodas, bautizos o comuniones. Esta vez, Tamara Falcó ha sido quien ha confiado en las diseñadoras y hermanas Fernández Roca para lucir esta blusa de 150€ y que también puedes crear el total look con la falda midi a juego por 170€. Asimismo, de la misma manera que está disponible en marino encontramos contraste con blanco, también lo encontrarás en blanco y negro o con estampados étnicos.

Eugenia Silva y Tamara Falcó. @eusilva

Blusa cruzada, de Sophie + Lucie (150 euros)

