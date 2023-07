María Fernández Rubíes tiene la falda de lentejuelas de Mango perfecta para tus looks festivaleros

Durante los meses de verano suelen llevarse a cabo los festivales de música más icónicos de nuestro país y es que, además de disfrutar de la música de nuestros cantantes favoritos en la compañía de nuestros amigos, el look que escogemos también tiene un papel muy importante a la hora de acudir a este tipo de eventos, ya que haremos fotos que quedarán para el recuerdo. Por ello, con la nueva colección de moda de verano en tiendas, son muchas las que han incluido prendas ideales para crear looks de festival, en las que priman las lentejuelas, las botas cowboy y los flecos. Si bien ya nos enamoró el top de red de Amelia Bono, el cual sigue la tendencia más viral de este verano, el 'MermaidCore',María Fernández Rubíes deslumbraba junto a María Pombo y otras amigas el día de ayer en uno de lo conciertos más esperados del verano en Madrid con una mini falda de lentejuelas grandes en plata de Mango, creando así un look icónico y perfecto para los festivales de verano, siendo esta una opción que llama mucho la atención y que se convierte en el centro de todas las miradas.

Al igual que María Pombo, quien prefería lucir una falda midi de corte 'cut out' en rosa pastel y un tank top gris, María Fernández Rubíes optaba por una minifalda de lentejuelas en plata, una camisa en beige básica de media manga y cuello a la caja y, como toque final, unas botas en negras de brillos, un look que podríamos coger como inspiración con aquellas prendas que tengamos en nuestro armario, como una falda mini, unas botas cowboy -el calzado por excelencia de este invierno- y una camisa blanca un tanto más especial. Sin duda, se trata de un look muy sencillo y a la vez original perfecto para los festivales de música que tengamos este verano.

María Fernández Rubíes de concierto @mariafrubies

Falda discos metalizados, de Mango (69,99 €)

Se trata de un look festivalero de lo más en tendencia para los festivales de verano de este verano.