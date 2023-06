María Fernández-Rubíes tiene el 'total look' de punto más boho de la firma de Sara Carbonero

María Fernandéz-Rubíes es una de las influencers con un estilo más definido (y la creadora de estas sandalias metalizadasque Violeta Mangriñan ya no se puede quitar, al igual que nosotras tampoco nos podemos quitar de la cabezasus botas azules metalizadas de cowboy). Hace unos días nos creó la necesidad de conseguir el conjunto más fresco de Mango, que ella combina con botas altas, y ahora lo ha vuelto a hacer con este ideal conjunto de Slowlove, la firma que Sara Carbonero (nuestra referencia boho preferida) y la presentadora Isabel Jiménez tienen en Cortefiel.

La influencer ha optado por el Vestido midi calado, con una rebaja del 50% sobre su precio inicial y confeccionado en España a partir de punto fantasía de hilatura sostenible de algodón y poliéster. Se trata de un diseño entallado, con escote en pico y tirantes finos que nos recuerda mucho a este vestido de efecto tipazo de Bershka que Alba Díaz combina con cuñas marrones. María Fernandez-Rubíes decidió completar su look con la Chaqueta larga punto de la firma, que se encuentra rebajada al 33% sobre su precio inicial. Se trata de una prenda larga, con las mismas características de tejido que el vestido y con cierre de lazada, una opción ideal para llevarla como un caftán acompañando un look casual de jeans o shorts. La influencer decidió completar su look con unas sandalias marrones extra planas muy sencillas, decoradas con motivos plateados en el empeine, que aportaban luz al estilismo.

Vestido midi calado, de Slowlove (39,99€)

Vestido midi calado Slowlove

Chaqueta larga punto, de Slowlove (59,99€)

Chaqueta larga punto Slowlove

Y es que nosotras ya estamos pensando en qué plan boho de las próximas semanas podemos estrenar este conjunto de punto más que ideal de Slowlove. Nuestro único problema es que no sabemos si llevar el total look, como María Fernandez-Rubíes, o si combinar el vestido y la chaqueta por separado, creando dos outfits distintos.