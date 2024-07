De María Patiño a Belén Esteban, los looks a todo color de la fiesta del verano en Madrid

Nada mejor que terminar la temporada e irse de vacaciones con una fiesta. Y eso es lo que han hecho Belén Esteban, María Patiño y compañía en este noche calurosa en Madrid. Por eso se han ido a la zona de Madrid Río, a ver si así refrescaba un poco. Pero como era de esperar, polémicas al margen, nosotras nos hemos fijado en los estilismos que ha elegido para empezar las vacaciones con looks que le puede copiar las mujeres de 40,50 o 60 años, porque hay opciones para todas las edades. Una Belén Esteban que no faltó junto a su hija el domingo al concierto de Karol G, y como hace ella siempre, lo dio todo y no dejó de hacerse fotografías hasta con Ester Expósito.

Una Belén Esteban que ha optado por un vestido cortito estampado con mucho color que ha combinado con unas zapatillas negras cómodos que son su calzado predilecto tras su lesión.

Belén Esteban. Gtres

María Patiño mezcla demasiadas tendencias y le encanta que sus estilismos tengan un halo sugerente. La mayoría de sus inconfundibles looks son muy ajustados en los que potencia el escote, muestra sus piernas tonificadas y sus brazos definidos. Y esta vez ha optado por un vestido rojo, el color del año, y que además siempre es un acierto en las mujeres morenas como ella.

María Patiño. Gtres

La inconfundible Lydia Lozano, fiel a su estilo, ha lucido un conjunto estampado a todo color de pantalón y blusa fluida para presumir de bronceado.

Lydia Lozano. Gtres

Marta Riesco ha dado el toque más sexy a la velada con un vestido negro con cut out en el escote de lo más tendencia.

Marta Riesco. Gtres

Unos estilismos que podrían representar perfectamente a los de una reunión familiar este verano de cualquier familia española con mujeres de todas las edades.