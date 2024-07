Belén Esteban habla del origen de su enemistad con Terelu: "No quiero hablar con ella"

Si hay un personaje mediático que no tiene pelos en la lengua en España, ese es Belén Esteban: desde su divorcio de Jesulín de Ubrique, la de Paracuellos de Jarama ha destacado por su frontalidad, aunque haya podido traerle consecuencias. Ahora, la tertuliana ha vuelto a hablar de Terelu Campos y del embarazo de Alejandra Rubio-la noticia de la salsa rosa veraniega-, en la revista 'Semana'.

En primer lugar, se ha remontado a cuando Rubio publicó la famosa exclusiva en '¡Hola!' junto a Carlo Costanzia en la que revelaban que iban a tener un bebé. "A los pocos días sale el embarazo de Alejandra y escribo a Terelu, y le doy la enhorabuena. Le digo que un bebé siempre es una alegría, pero que entiendo cómo está, que la conozco", ha comentado y además ha aventurado que el embarazo podría no haberle caído muy bien a la mayor de las Campos: "Esas cosas pasan, pero conociendo a Terelu... Ella dice que su hija vive sola y hace lo que le da la gana, pues vale, pero yo sé que Terelu no querría eso para Alejandra. Y no tengo nada que decir ni de Carlo (Costanzia) ni nada, que me cae bien".

Respecto a Alejandra Rubio, tampoco se ha reprimido al opinar que "debe bajar un poco los humitos porque otros hijos de famosos han salido en revistas de pequeños y no por eso hacen ahora exclusivas. Y ellos tienen que reconocer que viven ahora de hacer exclusivas".

El motivo de su enemistad

La relación entre Terelu y Belén Esteban es ahora inexistente pese a que previamente trabajaron varios años juntas. La colaboradora televisiva ha expresado que cree que Terelu "desconfía de ella": "Siento que ella desconfía de mí porque le he mandado un audio muy cariñoso y primero el fisio, luego el notario, luego el 'no te vas a poder creer'. Yo la pedí perdón en su día y ella a mí no. Y habló de mi contrato y eso no se tiene que hacer. En la vida le he contado nunca lo que yo cobraba", ha sostenido y ha asegurado que si la hija de María Teresa Camposintentase retomar el contacto, ella no está interesada: "Si ahora me llamara para lo que fuera, me pasa como con Antonio Rossi, no quiero hablar con ella".

Belén Esteban y Terelu Campos Instagram

Asimismo, ha expuesto que las personas que más daño le han hecho son las del entorno televisivo: "Terelu no es la que más me ha decepcionado, pero sí me ha dolido. Si le pasara algo preguntaría a gente que tenemos en común, por supuesto. No soy vengativa", ha subrayado. Con esta entrevista, Esteban da a entender que no va a dar su brazo a torcer y que su vínculo con la presentadora es algo del pasado.