María Pombo se ha ido de compras a Zara a por la chaqueta de punto de estilo colegiala que solo cuesta 25 euros

Los últimos días de María Pombo están siendo de lo más ajetreados, entre sus polémicas familiares después del estreno de la tercera temporada de 'Pombo' en Amazon Prime, y la estada de la que casi es víctima. Hace apenas unos días, María Pombo recibió un mensaje aparentemente inofensivo. Un mensaje de la DGT en el que le avisaban de que podía pagar una multa de tráfico a través de un enlace y con reducción, signo claro de estafa y que ella no supo ver pero sí reaccionar a tiempo. Un sms que una que aquí escribe también lleva recibiendo hace semanas, pero gracias a que no tengo carnet de conducir no he podido caer. Pero además de todos los problemas, nosotras nos hemos fijado en esta chaqueta de punto de estilo colegiala que ya ha estrenado María Pombo, y es de Zara.

Porque con el frío invernal de las últimas horas en Madrid, todas hemos sacado nuestras prendas de abrigo. De la cazadora de pelo de Isabel Díaz Ayuso en el Clásico, a la chaqueta de punto de María Pombo de Zara. Y puede ser también, que esto tenga algo que ver con Gossip Girl, la serie con estética colegial que marcó la era de los 2000 y que continúa siendo una de las favoritas de muchas prescriptoras de moda, pero esta chaqueta de Zara nos ha trasladado directamente a Blair, aunque María la haya combinado con unos vaqueros.

Chaqueta punto cables de Zara (25,95 euros)

La moda marca el rumbo y es sinónimo de costumbres y tendencias que resurgen o se reinventan, como ha ocurrido con la estética colegial que reinó en los 2000 de la mano de Serena van der Woodsen con un toque más arriesgado y moderno, Blair Waldorf con un tono más clásico y romántico.